Cine este traficantul de droguri implicat în moartea tânărului aruncat din maşină la Piteşti. Pliculeţele vândute de el au băgat în spital foarte mulţi adolescenţi

Tânărul a fost ridicat de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Piteşti, care împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti, au efectuat joi, 15 martie 2018, trei percheziţii domiciliare în Slatina şi Piteşti, după ce cercetările au arătat faptul că bărbatul din Piteşti care şi-a pierdut viaţa duminică, 11 martie 2018, în urma consumului de droguri, ulterior fiind abandonat de prietenii săi pe un trotuar, consumase droguri achiziţionate din Slatina.

Dealer-ul din Slatina este un personaj cunoscut oamenilor legii, condamnat chiar într-un dosar de trafic de droguri şi constituire a unui grup infracţional organizat. Costin Ionuţ Chiriţă este membru al grupării Atomenu, destructurată de procurorii DIICOT Olt anul trecut. Acesta a fost condamnat, alături de ceilalţi şapte membri ai grupării, de către Tribunalul Olt, Chiriţă primind aproape doi ani de închisoare cu suspendare (1 an şi 10 luni). Alţi doi membri ai grupării au fost condamnaţi tot la închisioare cu suspendare, în timp ce cinci persoane au primit închisoare cu executare).





În dosarul de la Olt, procurorii au stabilit că membrii grupării achiziţionau „marfă“ din alte oraşe, iar când aveau sincope în aprovizionare procedau la combinarea diverselor plante cu acetone sau alcool etilic. Într-un mod asemănător a procedat şi Ionuţ Chiriţă atunci când le-a vândut tinerilor din Piteşti salvie cumpărată sub formă de ceai din plafar, combinată cu diferite substanţe lichide pe care le achiziţiona prin curier.

„În cauză există suspiciunea rezonabilă că suspectul C. I. C. a achiziţionat on-line diverse substanţe cu efect psihoactiv, substanţe care ajungeau la acesta prin intermediul firmelor de coletărie, sub formă lichidă. În continuare, suspectul a procurat material vegetal din farmacii, ceai de salvie sau ”damiana” pe care îl stropea cu lichidul cumpărat în modul mai sus menţionat, folosind o proporţie de aprox. 10mg de lichid la 30 de grame de material vegetal. Ulterior, suspectul a comercializat materialul vegetal către diverşi consumatori de pe raza judeţului Argeş, în cantităţi de de 0,25 grame de substanţă, contra sumei de 25 de lei“, spun reprezentanţii DIICOT.

La percheziţii au fost găsite aproximativ 1 kg de fragmente vegetale, suma de 4.500 lei, telefoane mobile şi ustensile folosite la porţionarea şi ambalarea substanţelor interzise.

CITIŢI ŞI: UPDATE Traficanţii de droguri din Slatina au fost arestaţi. Când rămâneau fără „marfă“, aceştia pregăteau droguri folosind diverse plante şi acetonă