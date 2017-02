Ce mărţişoare purtăm în primăvara 2017. Motivele tradiţionale şi broşele cu mesaj aflate în trend

Deşi de ani buni ceea ce găsim la târgurile de mărţişoare nu prea mai are legătură cu ce reprezintă, de fapt, mărţişorul, aceste târguri fiind doar un bun prilej de a valorifica obiecte de tot felul, adevăraţii artizani de mărţişoare ţin să aducă în faţa privitorilor creaţii-unicat, adaptate la tendinţe, dar care să nici nu se îndepărteze de tradiţie.

Adevăratul mărţişor nu există fără şnurul alb-roşu, ţine să precizeze din capul locului artistul plastic Narcisa Barbu, cea pentru care mărţişorul este obligatoriu să-şi păstreze semnificaţia iniţială.

De aceea propunerea artistei este broşa, uşor de purtat, care poate fi ataşată la haină şi care rămâne un accesoriu potrivit şi în restul anului. Cât despre modele, artista insistă pentru creaţiile manuale, care rar pot fi două identice.





Motivele tradiţionale se regăseasc mai mult decât în anii trecuţi în oferta artizanilor de mărţişoare. „Eu am avut şi anul trecut, anul acesta chiar le-am diversificat puţin, pentru că cererea este în creştere.

M-am inspirat din costumul popular de peste tot din ţară, am elemente specifice Mureşului şi Târnavelor, dar şi modelele de pe covorul oltenesc, de exemplu. Am îmbunătăţit un pic şi anumite modele cusute din ce am pictat pe ceramică“, spune Narcisa Barbu, care de săptămâna viitoare va începe să-şi prezinte noua ofertă pe reţelele de socializare, iar din 24 februarie se va afla în târgul de mărţişoare de la Slatina.





Broşele delicate nu sunt chiar uşor de realizat, explică Narcisa Barbu. Mai bine de două ore necesită numai coaserea pe pânză, folosind punctul tradiţional, după care transformarea în obiectul atât de solicitat.



Alte broşe, şi ele preferate de cumpărători, sunt cele cusute pe stofă, cu mărgele. Şi broşele pictate pe ceramică au mare căutare. „Se cer în continuare broşele pictate cu animăluţe, pisicile sunt cele mai iubite, dar şi diverse mesaje, care să-ţi facă ziua mai frumoasă. În privinţa mesajelor am realizat şi broşe pentru Ziua Îndrăgostiţilor, dar care la fel de bine pot fi făcute cadou şi de 1 martie“, a mai spus artista.

