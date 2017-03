Părintele Constantin Necula cheamă sibienii la Marşul pentru viaţă VIDEO

Preotul Constantin Necula a şi transmis un îndemn de participare către sibieni, mesaj în care nu condamnă explicit avortul, ci pledează pentru viaţă. „Importantă nu pare a fi viaţa pentru cei care-şi trăiesc vieţile. Dar cei care-şi asumă viaţa cu adevărat ştiu că dincolo de ea este începutul vieţii adevărate. În fond, noi nu trăim ca să murim, trăim ca să înviem. Şi atunci, în contextul în care înviem, toate lucrurile pe care le facem trebuie să aibă o valoare. E important să învăţăm să trăim între valori, să le cultivăm, iar principala valoare rămâne viaţa“, a transmis preotul Constantin Necula, autor a peste 30 de volume de predici.

Invitaţie video

Mesajul lui Constantin Necula este transmis prin intermediul unui videoclip realizat de Asociaţia studenţilor creştin-ortodocşi din Sibiu, în care mai multe persoane sunt întrebate „ce este viaţa“. În imagini apare şi un sibian cu picioarele amputate. ”Viaţa noi ne-o facem. Are urcuşuri, are coborâşuri… Vedeţi cum arăt? Eu am gândit că nu voi merge niciodată, şi totuşi, Dumnezeu cu mâna lui m-a pus pe picioare”, spune bărbatul filmat într-un parc al oraşului.

Marş reluat precum acum un an

Marşul programat sâmbătă va începe, la Sibiu, din faţa catedralei de pe bulevardul Mihai Viteazul, de la ora 13:00, urmând ca pe traseul Calea Dumbrăvii – Andrei Şaguna să ajungă în zona centrală a Sibiului. La aceeaşi oră sunt programate evenimente asemănătoare şi în alte aproximativ 100 de oraşe din ţară şi din Republica Moldova.

Organizatorii speră să sensibilizeze societatea civilă pe tema sarcinilor nedorite, soluţiile la astfel de crize şi necesitatea înfiinţării unor centre de consiliere a femeilor însărcinate.

Şi anul trecut, pe 26 martie, câteva sute de sibieni au participat la un alt Marş pentru viaţă, organizat cu acelaşi mesaje ca şi anul acesta.