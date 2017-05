Paratrăsnetul unic în lume: a costat cât 100 de boi şi a fost montat pe urma unui fulger

Biserica fortificată din centrul Cisnădiei are montat un paratrăsnet cu o formă unică în lume FOTO Silvana Armat

Biserica fortificată din Cisnădie, construită în secolele XII-XIII, este prima de pe actualul teritoriu al României care a avut montat un ceas în turn (din 1425). Dar fortificaţia impresionantă prin dimensiuni are şi o altă poveste care atrage an de an turiştii, cea a paratrăsnetului montat în 1795, pe peretele turnului la de 12,5 metri şi înalt de 50 de metri.





Respectiva instalaţie a devenit o necesitate, deoarece turnul bisericii a fost distrus de mai multe ori în urma unor incendii provocate de fulgerele care au lovit construcţia. „Turnul a fost lovit de mai multe ori de trăsnete. Cel din 1660, de exemplu, a fost produs un incendiu atât de puternic încât au s-au topit şi clopotele“, povesteşte Bogdan, ghid al bisericii din Cisnădie.





La opt ani de la evenimentele din 1660, arhivele consemnează un alt incendiu, produs în condiţiile în care lucrările de refacere ale turnului nu erau finalizate. 110 de ani mai târziu, un alt fulger loveşte turnul, iar locuitorii Cisnădiei sunt martorii unui eveniment similar şi în 1795. „Trăsnetul care a lovit atunci turnul a fost atât de puternic încât s-au spart toate geamurile bisericii. Două persoane care erau în turn în momentul furtunii au povestit că s-a cutremurat toată clădirea din cauza fulgerului“, mai povesteşte ghidul bisericii fortificate.

Paratrăsnetul din cupru este lipit pe zidurile turnului, pe urmele de fum lăsate de fulgerul care a lovit construcţia pe 23 martie 1795

Unealta diavolului

Trăsnetul care a lovit biserica în 1795 a despicat în două portalul de vest al construcţiei. În urma numeroaselor evenimente negative, preotul bisericii a cerut comunităţii să contribuie material pentru amplasarea unui paratrăsnet, invenţie care la acea vreme nu avea nici 50 de ani vechime.

Comunitatea din acea vreme nu s-a lăsat, însă, uşor convinsă de această soluţie tehnică, pe care unii dintre locuitori o considerau „unealta diavolului“. Cu toate acestea, în cele din urmă paratrăsnetul a fost montat pe turnul bisericii. „Paratrăsnetul din cupru montat pe clădire este în zigzag, fiind unic în lume din acest punct de vedere. A fost montat astfel pe urmele lăsate pe peretele turnului de fulgerul care a lovit în 23 martie 1795“, indică Bogdan, ghidul fortificaţiei.





Costurile acestei lucrări realizată de meşteri germani au fost destul de mari pentru acea vreme: 177 de flori, echivalentul unei cirezi de 100 de boi, la acea vreme. Investiţia a meritat, însă, deoarece din 1795 nu a mai fost consemnat niciun incendiu generat de vreun fulger.

Reabilitată după un sfert de mileniu

Biserica fortificată din Cisnădie face acum obiectul unui proiect de reabilitare în cadrul unui proiect cu finanţare europeană nerambursabilă în valoare de peste şapte milioane de lei. În cadrul acestui proiect urmează a fi restaurate faţadele, pardoselile, tâmplăria, instalaţiile electrice şi de încălzire, dar şi sistemele de apă şi canalizare şi căile de acces. În cadrul acestui proiect, biserica urmează a fi şi scanată tridimensional, astfel încât vizitarea acesteia să poată fi făcută în virtual, prin intermediul internetului. Proiectul de reabilitare, pentru care contractul de finanţare a fost semnat în cursul lunii aprilie 2017, se va încheia în toamna anului 2019. Ultima reabilitare de amploare a bisericii a avut loc cu aproximativ 250 de ani în urmă.