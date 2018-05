Joi începe Sibiu Jazz Festival. De ce nu trebuie să-l ratezi

Ediţia din acest an este la a 48-a ediţie, deci festivalul e considerat unic inclusiv pentru longevitatea, consecvenţa şi numărul impresionant de celebrităţi ale genului care l-au onorat cu prezenţa. Încă în anii '80 Sibiul a fost recunoscut ca şi „capitala jazzului” din România, de aceea am selectat patru motive pentru care acest festival nu trebuie ratat.

Primul. La Sibiu Jazz Festival sunt aşteptaţi toţi, de la mic la mare. În acest an va avea loc a treia ediţie a proiectului dedicat celor mici - Jazz for Kids. Jazz For Kids este un proiect de educaţie muzicală. Fundaţia Sibiu Jazz Festival, organizatorul evenimentului, continuă şi în acest an programul iubit de mulţi, cu o serie de ateliere de creaţie organizate în fiecare zi a festivalului (17-20 mai). Cei mici vor avea ocazia să descopere ce presupune să cânţi la tobe, bongos, djembe sau la o tamburină. Percuţionistul Andrei Marcovici va explica importanţa fiecărui instrument muzical. Alex Mercado - un compozitor şi pianist de jazz Mexican, Luca Ciarla - unul dintre cei mai originali artişti de jazz din ultimii ani şi Vali Boghean – cunoscut artist în Chişinău; sunt doar o parte dintre artiştii care vor fi alături de de cei mici.

Jazz for Kids este dedicat copiilor care au între 3 şi 12 ani.

Al doilea. Festivalul are loc în cel mai popular loc din Sibiu, Piaţa Mare, iar intrarea va fi liberă. Practic, este imposibil să fie ratat de cei care ajung în oraş.

Al treilea. Artişti din 14 ţări vor concerta în Piaţa Mare. Astfel, joi, 17 mai, în prima zi de festival vor urca pe scenă: Vali Boghean Band (Moldova), Brönnimann Cissokho Hason (Elveţia, Senegal, Israel), VEIN feat. Rick Margitza (Elveţia, SUA) şi Luca Ciarla Quartet (Italia).

Vineri, 18 mai, a doua zi de festival îi aduce în faţa publicului pe Sorin Zlat Quartet (România), Alex Mercado (Mexic), Pol Belardi's Force (Luxembourg) şi Street Jazz - Befunkbop (Spania).

Sâmbătă, 19 mai, în Piaţa Mare concertează JazzyBit (România), KRiSPER (România), Balázs Balogh Quintet (Ungaria), NOJAZZ (Franţa) şi Street Jazz - Befunkbop (Spania).

Festivalul se încheie duminică, 20 mai, cu NES (Spania, Franţa) şi Machado/Ithursarry Duo (Franţa).

Al patrulea. Concertele vor începe la ora 7 seara. Cei care vin în Sibiu, au ocazia să viziteze împrejurimile oraşului până la concerte, dar şi după ce se încheie festivalul. Păltinişul, satele din Mărginimea Sibiului, bisericile fortificate, dar şi rezervaţiile naturale Parcul Natural Cindrel, Golul Alpin al Munţilor Făgăraşi, Lacul fără Fund, Şuvara Saşilor sau Dealul Zakel sunt câteva dintre obiectivele care pot fi admirate de turişti.