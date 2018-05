FOTO 100 de kilograme de mâncare pentru degustare, bere artizanală şi dansuri la primul târg de ţară din acest an la Muzeul Astra

Astăzi, la Muzeul Astra si-au dezvăluit tradiţiile oamenii din mica comună sibiană Păuca, aflată la doar 50 de kilometri de centurl judeţean. Orăşenii au stat la coadă să cumpere bilete de „intrare” în povestea lor. Şi n-au dat greş, căci au avut din ce se delecta - bere artizanală, plăcinte de toate felurile, inclusiv vestitele hecleşe, caşcavaluri şi produse apicole. O gospodină, originară din comuna Păuca, amesteca de zor în două ceaune. În total fac 100 de kilograme de mâncare, toată pregătită gratuit pentru oaspeţii gata să descopere subtilităţile culinare ale zonei.

„Avem aici ciorbă acră de pui cu tarhon, morcov, ardei, ceapă. La tocăniţă am călit ceapa, am pus boia, am introdus carnea, apoi vom pune şi găluştele şi se poate servi. Fiecare ceaun are câte 50 de kilograme”, ne explică bucătăreasa Valeria Popa, care se căzneşte că n-a reuşit să îmbrace un costum popular, să fie „ca la carte”.

Alături, pe o scenă improvizată, se dansează. Tineri îmbrăcaţi în costume populare se pregătesc pentru reprezentaţie. Primarul Nicolae Danţu spune că pentru sătenii săi este o onoare să-şi reprezinte tradiţiile la Sibiu. De altfel, în Păuca încă mai pot fi găsiţi covaci sau rotari, care execută comenzi pentru agro-pensiuni sau meşteresc bunuri pentru uz gospodăresc.

„Este un obicei frumos de a invita câte o comună din judeţul Sibiu să-şi prezinte tradiţiile şi obiceiurile, cu scop de promovare, iar astăzi este onoarea noastră să reprezentăm comuna Păuca. Ne dorim ca oamenii din Sibiu să ne cunoască, deşi nu suntem foarte departe – la aproximativ 50 de kilometri, la nord-vest de Sibiu. Ne mândrim cu bucătăria tradiţională, colectivele locale de dans, dar şi cu obiectivele confecţionate de covacii şi rotarii din Păuca” - Nicolae Danţu, primarul comunei Păuca.

Tradiţii şi cultură gastronomică de pe Ţara Secaşelor este primul eveniment din acest an organizat de Muzeul ASTRA în cadrul programului „Târgul de ţară”. Acesta este desfăşurat sub egida Anului European al Patrimoniului, al cărui scop este promovarea şi susţinerea produselor şi a culturii gastronomice tradiţionale din satul românesc.





„La Muzeul Astra vor veni gospodine, producători de produse tradiţionale, meşteri, artişti şi dansatori, toţi hotărâţi să îşi arate cât mai bine priceperea în a face lucruri frumoase, plăcute sau gustoase”, a declarat Raluca Iliuţ, muzeograf Muzeul Astra.