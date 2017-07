Tinerii absolvenţi de liceu nu sunt atraşi aproape deloc de cariera de poliţişti

Cariera de poliţist pare să nu fie prea atrăgătoare pentru tinerii din municipiul Satu Mare. Deşi la încadrările din sursă externă au fost mai mult de 4 persoane pe un post, când vine vorba de a urma o şcoală de poliţie, absolvenţii de clasa a XII-a spun pas acestei idei. În aceste condiţii, cei care ajung să profeseze în Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare sunt persoane din alte judeţe, care mai apoi se transferă în localităţile din care provin, astfel că la Satu Mare e o lipsă continuă de personal.

„Ar fi foarte bine pentru noi dacă am reuşi să ocupăm funcţiile cu sătmăreni, pentru că ceilalţi în momentul în care îşi termină stagiul de tutelă tind să plece spre locurile natale. Suntem un inspectorat care formăm cadre şi eu zic că le formăm bine şi foarte bine, dar în momentul în care sunt formaţi şi am putea să beneficiem de aportul lor, încep să plece, din diverse motive.”, afirmă Stan Sorin Daniel, împuternicit şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Satu Mare.

Numărul celor care îşi depun dosarul pentru a începe trierea pentru un loc în cadrul şcolilor de poliţie este mic, iar cei care până laurmă ajung să dea examenele sunt şi mai puţini, în medie 20. Conducerea inspectoratului consideră că de vină ar fi celelalte oportunităţi pe care tinerii le au, respectiv centrele universitare, plecatul în străinătate dar şi faptul că informaţia nu ar ajunge în mediul rural, la cei care locuiesc acolo. Problema nu este una apărută de acum, ci se pare că datează de ani de zile.

„Noi avem o evidenţă din anii 80 şi media e cam aceeaşi. Am avut un an sau doi, de exceptie, dar cam tot timpul a fost aşa. Cam cinci pe an promovează examenele şi ajung să studieze la Academie, dar cam 15-20 sunt cei care se înscriu.

Noi o să avem o campanie de promovare a ofiţerilor în corpul poliţiştilor,undeva în luna august, mai aşteptăm repartizarea din şcoli, din Academie şi şcolile de poliţie după care cu siguranţă se va pune din nou problema angajărilor din surse externe. Deficitul la nivel de inspectorat este mare, la nivel de Minister, de asemenea. A fost perioada mare a pensionărilor şi am reuşit să acoperim plecările dar se fac eforturi chiar susţinute pentru a acoperi necesarul de personal. ”, mai afirmă împuternicitul şef a IPJ Satu Mare.

Nu doar poliţia pare să se confrunte cu această problema a lipsei de interes a tinerilor pentru şcolile de formare profesională în meserii ale Ministerului Afacerilor interne, ci şi celelalte arme, respectiv jandarmeria şi pompierii, unde de asemenea ajung să îşi facă stagiul de pregătire multe persoane din alte judeţe, care mai apoi cer transfer în judeţele de unde provin.

Cei mai mulţi care ajung la Satu Mare iar mai apoi se transferă provin din judeţele limitrofe, din această regiune de ţară. Totuşi, cei care vin din zone mai îndepărtate au mai adesea dorinţa de a se stabili aici decât de a se întoarce acasă.

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina cu 500 locuri (14 romi, 8 alte minorităţi); şi Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj Napoca cu 150 locuri (6 romi, 3 alte minorităţi) sunt cele două şcoli unde absolvenţii de clasa a XII-a se pot înscrie pentru a susţine admiterea.

Înscrierea pentru admiterea şcolile postliceale ale MAI se adresează tinerilor absolvenţi de liceu şi continuă până în data de 21.07.2017.

Informaţiile privind înscrierea, condiţiile de participare şi constituirea dosarelor de candidat se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, telefon 0261/807777, interior 20667, de luni până vineri, între orele 09:00 - 15:00, precum şi pe site-urile:, www.scoalapolitie.ro, www.scoalapolcj.ro,