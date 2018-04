Sătmărenii s-au înghesuit pentru a lua Lumina Sfântă, adusă cu avionul de la Ierusalim

Peste 100 de oameni au fost prezenţi la Aeroportul Satu Mare pentru a aştepta şi mai apoi a primi Lumina Sfânta, adusa de la Ierusalim, de la Mormântul Mântuitorul. Este al nouălea an în care omul de afaceri Mircea Leţiu susţine costurile deplasării în Ierusalim pentru a aduce Lumina Sfântă în România.

Până să ajungă la Satu Mare, delegaţia sătmăreană s-a mai oprit la Bucureşti, Sibiu şi Cluj pentru a oferi credincioşilor Lumina Sfânta. Prezenţa de la Satu Mare, din acest an, a fost una net superioară anilor trecuţi. În momentul în care delegaţia a coborât din avion, cei prezenţi i-au întâmpinat cântând "Hristos a Înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând", iar mai apoi Lumina Sfânta a fost distribuită celor prezenţi pentru a o duce bisericilor unde participa la slujba de Înviere.

„Vă mulţumim în numele Preasfinţitului, încă o dată, pentru bunătate şi pentru jertfa pe care aţi făcut-o. Dumnezeu să vă primească jertfa şi să vă dea sănătate şi bucurie”, a transmis reprezentantul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului delegaţiei care s-a întors din Ierusalim.

„Mulţumim Bunului Dumnezeu că am reuşit să aducem a noua oară la Satu Mare Lumina Sfântă. Am aterizat pe aeroportul Otopeni, ca niciodată cu cinci minute înainte de sosirea vinului de la Tel Aviv. Anul acesta la 8 am fost la Sibiu şi la nouă am fost deja la Cluj. A fost un zbo liniştit”, a afirmat Mircea Leţiu, sponsorul aducerii Luminii.

Ca şi anii trecut, la Satu Mare au fost prezente delegaţii din afara graniţelor, respectiv din Ungaria, o delegaţie din Slovacia venita pentru a cincea oara, dar şi delegaţii din Ucraina, care nu au mai fost pana acum.

„Mai mulţi am venit anul acesta. Vreau să vă mulţumesc foarte mult din partea Bisericii Ortodoxe Slovace pentru că ne daţi a cincea oară Lumina Sfântă pentru a putea şi noi să slujim cu bucurie mare în Noaptea de Înviere. Să dea Dumnezeu să ne vedem şi anul viitor de Paşte”, a transmis şi preotul slovac.

„Mulţumim şi noi tuturor celor care au aţi venit să luaţi Lumină. Vă mulţumim că sunteţi prezent, că altfel ne-am fi întrebat ce s-a întâmplat cu dumneavoastră”, a afirmat protopopul Ioan Socolan.