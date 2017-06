Presupuşii criminali de la Micula au fost condamnaţi din nou, după ce Curtea de Apel Oradea a anulat prima condamnare

O poveste cu multe semne de întrebare şi multe ezitări s-a creionat în jurul crimei din localitatea Micula, din toamna lui 2015, când o femeie de 81 de ani a fost ucisă în propria casă.

După crimă, la câteva zile, poliţiştii au reţinut două persoane şi au anchetat în libertate încă un minor de 13 ani. Lor li se imputa moartea bătrânei, motiv pentru care au fost şi arestaţi preventiv. Pe când credeau că s-au spălat pe mâini de acest caz, fiind treaba procurorilor de a-i condamna mai departe, o anchetă paralelă făcută de colonerul (r) Coroianu, le-a dat poliţiştilor din nou de lucru, arestând alţi doi suspecţi.

Toţi cei patru au fost ţinuţi în arest preventiv mai bine de şase luni de zile, nici unul din cei implicaţi în caz neîndrăznind să elibereze pe cineva, pentru că oricare dintre cei arestaţi ar fi fost eliberat, se prezenta o slăbiciune a sistemului: 1 – fie primele arestări au fost eronate şi anchetatorii au fost superficiali sau 2 – Lipsa de profesionalism a poliţiei de a apleca urechea la o anchetă realizată de un pensionar şi de a lua de bună orice informaţie, chiar dacă nu o poate verifica.

În cele din urmă, toţi cei patru au fost condamnaţi.

„Tribunalul Satu Mare condamnă inc. L. B. (Lingurar Bela) la pedeapsa de 18 ani închisoare şi interzicerea drepturilor pe o perioada de 5 ani ca pedeapsă complementară; Aplică inc. minor V.C. (Varga Cristian) măsura educativa a internării într-un centru de detenţie pe o durată de 12 ani; Condamnă inc. T.L.M. (Toma Lajos Miklos) la pedeapsa de 18 ani închisoare şi interzicerea drepturilor pe o perioada de 5 ani ca pedeapsă complementară; Condamnă inc. L.G. (Lakatos Giani) la pedeapsa de 18 ani închisoare şi interzicerea drepturilor pe o perioada de 5 ani ca pedeapsă complementară; Deduce reţinerea şi arestul preventiv, în cazul tuturor inculpaţilor; Menţine măsura arestului preventiv faţă de cei patru inculpaţi”, se arată în hotărârea instanţei de atunci.

Dar această hotărâre a fost anulată de Curtea de Apel Oradea, care a trimis dosarul la rejudecare, considerând, că cel puţin doi dintre cei patru sunt nevinovaţi.

Doar că pentru unul dintre ei, a fost degeaba, pentru că a cedat psihic şi şi-a pus capăt zilelor în Penitenciarul Oradea.

Acum, cei trei rămaşi în viaţă şi parte din proces au primit o nouă condamnare. Cei care i-au judecat de aceadtă dată au dat o soluţie similară cu colegii lor dinainte, condamnare pentru toţi trei, diferenţa făcându-o durata pedepsei, care este cu puţin mai mică. Şi de această dacă cazul va ajunge pe curtea Curţii de Apel Oradea, unde există toate şansele să fie respinsă din nou.

Colonelul (r) Coroianu s-a cerut să fie audiat în acest caz de către Curtea de Apel, considerând că observaţiile sale pe marginea cazului pot fi definitorii, asta după ce el a fost refuzat de martor la procesul din Satu Mare.