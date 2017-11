Ioana Călin este cel mai bun designer de rochii de mireasă din România

Ioana Călin este un desginer de rochii de mireasă care câştigă teren în acest domeniu, la nivel naţional şi internaţional. Creaţiile ei ajung tot mai des pe cele mai mari podiumuri de prezentare de modă, lucru observat şi de cei care analizează acest domeniu.

Astfel, în urma parcursului din ultimii ani, Ioana Călin a fost premiată în această săptămână, la Bucureşti, cu premiul pentru „Cel mai bun designer de rochii de mireasă”, în cadrul Galei Performanţei şi Excelenţei”.

„A fost foarte frumos la Gala! Înconjurată de atâtea valori şi oameni talentaţi ai României, a fost chiar emoţionant!E primul premiu pe care îl primesc la această gală! Când am fost invitată ştiam că sunt nominalizată pt un premiu, nu am întrebat prea multe, dar am acceptat invitaţia cu mare drag. Era o onoare şi să particip la această gală!

Faptul că am fost premiată, alături de nume mari din România, îmi dă o mare satisfacţie şi un bun imbold pentru mai departe!”, a declarat Ioana Călin.

Aceasta a început să croiască primele rochii de mireasă în 2008, atunci când şi-a croit propria rochie de mireasă. Totul în timp ce avea un alt job, de tapiţer, în Italia. Dar Ioana Călin avea un vis, iar pentru acesta era gată să îşi sacrifice tot timpul liber. Cu sprijinul soţului, ai patronului, al familiei, Ioana a crescut de la un an la altul şi a reuşit să dezvolte un bussines în jurul rochiilor de mireasă.

Astăzi are la activ prezentări şi premii la Bucharest Fashion Week şi New York Fashion Week şi doreşte că continue în această notă şi anii următori, considerând că se află doar la început de drum în această carieră.