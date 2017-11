De ce nu mai este extrem de important numele domeniului când îţi faci un site

Existenţa unui site pentru o afacere în ziua de astăzi a devenit extrem de importantă, dat fiind faptul că online-ul a devenit locul în care cererea şi cu oferta se întâlnesc cel mai des în societatea actuală. Chiar şi cei care nu vând online simt nevoia unui site pentru a putea crea un brand în jurul afacerii lor şi pentru a-şi crea vizibilitatea necesară unui bussines.



Dacă în urmă cu câţiva ani, când lumea online-ului era încă la început de drum, numele domeniului site-ului era vital, în ziua de astăzi acest lucru contează mai puţin. „Ultimii ani au venit cu modificări majore în ceea ce priveşte web-ul mondial. Nu se mai caută domenii premium neapărat cu domenii sonore, cu nume atrăgător. Bineînţeles, extensia care o are domeniul poate însemna ceva pentru publicul pe care îl targhetaţi. De exemplu, dacă o afacere are deschidere doar pe România, este indicat ca extensia să fie .ro, dar dacă o afacere se doreşte a fi una mondială, cea mai bună extensie poate fi .com care este globală şi care nu are graniţe. Aproape orice utilizator de internet recunoaşte extensia .com, care este şi printre primele apărute. Recent, au apărut extensii mai locale cum ar fi .london, .berlin, .rio, care vin să ajute antreprenorii, bloggerii sau cei care au site-uri să îşi targheteze şi mai bine pe zone clienţii sau cititorii.



Din punct de vedere al SEO, la început, în anul 2012 conta mult numele domeniului, dar s-a ajuns la concluzia că numele nu are importanţă atâta timp cât conţinutul site-ului este unul care ajută utilizatorul să găsească ce caută şi site-ul nu îi pune probleme la navigare. Deci concluzia este că numele domeniului nu mai contează pentru ca site-ul să fie indexat bine de gigantul motor de căutare Google”, afirmă it-istul Bogdan Tincu de la TincuSofware.

Mai mult, zilnic apar site-uri noi mai ales că preţul domeniului a scăzut mult, de la 500 de lei în 2010 la 40-50 de lei acum, la care se mai adaugă hostingul şi căsuţele de e-mail, după caz. Acest lucru a dus la o explozie de noi site-uri, iar cele mai relevante nume sunt ocupate, ceea ce îi face pe cei care îşi construiesc acum un site să aleagă nume inventiv, nu neapărat relaţionat cu afacerea pe care o reprezintă pagina online.