De ce este necesar antrenorul personal la sală, chiar dacă ştii tot ce trebuie să faci

Exerciţiile pentru slăbit, pentru creşterea masei musculare sau pentru tonifiere nu mai sunt un secret pentru nimeni. Internetul este plin de ele şi oricine îşi doreşte poate să le înveţe, ca mai apoi să le pună în practică atunci când ajunge în sala de sport.

Cu toate acestea, sunt multe persoane care apelează la un antrenor personal atunci când merg la sală, şi asta nu pentru că nu ar reuşi să reţină câteva exerciţii, ci pentru că un antrenor personal vine la pachet cu anumite beneficii.

„Pentru început, să înţelegem ce este un antrenor personal. Nu este angajatul unei săli pe care să îl întrebi dacă faci bine sau nu un exerciţiu sau cum se foloseşte un aparat. Un antrenor personal este persoana specializată în sport care este lângă tine la fiecare exerciţiu. Sigur, exerciţiile se pot face şi fără prezenţa lui, dar el îţi observă evoluţia de la o serie la alta, vede cum te comporţi, dacă este prea uşor pentru tine sau prea greu. El are rolul atât să îţi forţeze limitele cât şi să aibă grijă să nu te avânţi prea tare la ridicarea unor greutăţi şi să te accidentezi”, afirmă Bogdan Tărţan, antrenor personal.

Acesta mai afirmă că antrenorul personal are rolul de a mări interesul clientului pentru sport, prin diversificarea antrenamentelor şi a prin programului de antrenament, dar totodată are şi rolul de a urmări evoluţia unui client. Totodată un antrenor personal aduce un plus de informaţii celor care îi solicită ajutorul pentru a înţelege mai bine demersul în care a pornit.

„Sunt multe persoane care vin la sală şi ştiu deja ce au de făcut, studiază de acasă diverse programe de antrenament, dar fac destul de multe greşeli. Vin bărbaţi care vor să scape de burtă sau să aibă piept sau braţe mai mari, sau domnişoare care vor să tonifice picioarele şi nu fac alte exerciţii decât cele pentru zona respectivă. Nu e corect, de exemplu în procesul de slăbire se slăbeşte controlat, din toate zonele, nu doar de pe burtă sau doar de pe fund. Plus că mulţi cunosc 5-6 exerciţii pe care le repetă aproape zilnic, iar atunci există un risc mare de întindere sau ruptură musculară”, mai afirmă antrenorul.