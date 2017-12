VIDEO Filmul cutremurător făcut într-o pădure „virgină“ din România: „Cioturi de arbori, ulei de motor ars, pâraie distruse, drujbe care «cântă» neîncetat“

Voluntarii organizaţie au demarat o investigaţie, prin care, cu ajutorul unor documentare filmate la faţa locului, vor să arate dezastrul produs în pădurile care ar trebui protejate.

“Cioturi de arbori cu circumferinţa de peste 5 metri, ulei de motor ars, pâraie distruse, buldozere şi drujbe care ”cântă” neîncetat pe toate văile de-a lungul râului Cerna. Aşa se prezintă astăzi Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei, cel mai mare parc din cele 13 din România. Pădurile rămase neatinse, formate prin procese naturale după ultima era glaciară, au fost devastate sistematic cu voia Romsilva, administratorul parcului şi cu girul Ministerul Mediului, autoritatea publică centrală care face politicile în domeniu”, spun în introducerea documentarului video realizat de către cei de la Agent Green în Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei, primul din seria de investigaţii intitulată ”Un Masacru Naţional / Out of Control” pentru a atrage atenţia publicului larg şi pentru a responsabiliza Ministerul Mediului - România să protejeze strict cele 13 parcuri naţionale din România.

Pe timpul filmărilor, cei de la Agent Green au mers în Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei, însoţiţi de către un angajat al Romsilva, care sub protecţia anonimatului i-a condus în locurile unde se explotează şi le-a prezentat toată situaţia din zonă. Sute de hectare, de pe care s-au tăiat mii de metri cubi de lemne, sub protecţia şi coordonarea Romsilva.



Tăierile sunt făcute sub motivul că se curăţă pădurea de uscături însă de cele mai multe ori sub asaltul drujbelor cad copaci sănătoşi care au şi peste 100 de ani. În toată această exploatare există bineînţeles pagube colaterale: sute de arbori tineri care sunt doborâţi de căderea arborilor seculari, albiile pârâurilor blocate de lemnele tăiate, o pădure virgină care e înţesată de drumuri care nu au existat niciodată prin aceste zone, animale nevoite să-şi schimbe habitatul din cauza lucrărilor etc.





Reprezentanţii Agent Green spun au încercat pe parcursul filmărilor să-l găsească şi pe Ioan Gaşpar, directorul Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei, însă nu au putut discuta decât la telefon, fără să le ofere răspunsuri la întrebări. Gaşpar ne-a spus că este la curent cu investigaţia realizată de organizaţia de mediu, însă susţine că se exagerează, afirmând că o partea din imaginile în care apar goluri mari de pădure nu sunt realizate în parcul pe care îl conduce.

“Se exagerează clar. Mai ales că apar unele imagini cu răşinoase, cu versanţi de răşionoase şi suprafeţe întregi de versanţi dezgoliţi care nu sunt din parcul nostru. Aşa ceva nu găsiţi la noi. Sunt imagini luate de altundeva, nu ştiu de unde, din ţară! Dar nicidecum de la noi. Sunt îmagini din parcul nostru în care apar goluri mici, dar care sunt conform tratamentului silvic în regulă. Imaginile alea satelitare, din dronă, unde apar versanţi întregi dezgoliţi nu sunt de la noi din parc”, susţine Ioan Gaspar, directorul Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei.

Cu toate acestea, directorul parcului recunoaşte că în unele zone se s-ar putea reduce tăierile.”Ei dacă privesc sub aspectul că nu trebuie să se taie deloc dintr-un parc naţional, sigur că atunci e de vină legislaţia, suntem de vină toţi şi aşa mai departe. Nu e posibil să nu se taie. Posibil ar fi să se reducă un pic nivelul exploatărilor, să nu fie o exploatare industrială, ci doar la comunităţi. E vorba de faptul că exploatarea nu se va întrerupe niciodată pe zona respectivă deoarce mai bine de 11 localităţi au sursă de încălzire lemnul de foc. Undeva la 50 de mii de locuitori, care sunt dependenţi de această sursă, deci total nu se poate opri exploatarea”, este de părere Ioan Gaşpar, directorul Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei.

Direcţia Silvică Caraş-Severin ne-a transmis un punct de vedere legat de zonele Inălăţ şi Scărişoara care sunt sunt în raza de administrare Ocolului Silvic Băile Herculane.

„Parcelele la care se face referire nu sunt în perimetre Pin Matra, unele dintre acestea au făcut obiectul studiilor WWF România pentru includerea în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România, dar nu au fost incluse în catalog neîndeplinind criteriile din Ordinul nr. 3397/2016 al Ministerului Apelor şi Pădurilor. Precizăm că, pentru a putea fi clasificate ca şi păduri virgine acestea trebuie să îndeplinească mai multe criterii şi indicatori simultan, nu doar de vârstă, iar faptul că se recoltează arbori bătrâni nu înseamnă că provin din păduri virgine.

Toate lucrările de exploatare se desfăşoară în deplină legalitate, reprezentând tăieri de conservare, conform prevederilor amenajamentelor silvice aprobate prin O.M. nr. 195/25.02.2014 al Ministerului Apelor şi Pădurilor, corelată cu Planul de Management al Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei aprobat prin O.M. nr. 1121/2016 al Ministerului Apelor şi Pădurilor;

Lucrările de exploatare de pe raza Direcţiei Silvice Caraş-Severin prezentate în filmare au fost verificate de către Garda Forestieră Timişoara, nefiind constatate încălcări ale regimului silvic.", arată reprezentaţii Direcţiei Silvice.



Aceşia mai susţin faptul că se exploatează arborete cu vârstă înaintată, din zone în care se permite acest lucru, de pe raza acestui parc naţional, dar asta nu înseamnă că se taie păduri virgine.