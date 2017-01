VIDEO Un documentar realizat de un timişorean şi WWF România prezintă frumuseţile sălbatice unice din sud-vestul României

Filmul urmăreşte să scoată în evidenţă importanţa conservării sălbăticiei pentru comunităţile locale, punând accent pe activităţile bazate pe folosirea resurselor naturale care pot să genereze beneficii economice în mod sustenabil.

Proiect finanţat de de elveţieni

Proiectul “Săbăticia din Carpaţi”, al celor de la WWF România a demarat în 2014, în cadrul Programului de Cooperare Elveţia-România, pentru susţinerea naturii autentice şi bunăstării oamenilor.

“O zonă sălbatică e aceea în care procesele naturale se desfăşoară firesc: nici viaţa speciilor, nici peisajul nu sunt modificate substanţial de om sau afectate de activităţile lui. Puţine astfel de zone au mai rămas în Europa şi de aceea valoarea lor e, cu fiecare zi, mai mare: doar aici mai găsim specii care altădată împânzeau continentul, doar aici peisajul e încă acela al începutului de lume. Zonele sălbatice sunt şi „termometrul” sănătăţii noastre de fiecare zi, pentru că ele ne vorbesc despre sănătatea şi bunăstarea naturii. (…) Folosite înţelept, zonele de sălbăticie ne pot oferi beneficii «moderne», cuantificabile economic: valoarea estetică a peisajului, spaţiile de recreere, plantele medicinale, apa, toate acestea şi multe altele sunt oportunităţi de afaceri şi turism, deci surse de prosperitate directă. Pe 300.000 de hectare, în sud-vestul României, se află una din cele mai mari bogăţii ale Carpaţilor”, spun cei de la WWF în prezentarea proiectului.

WWF România, împreună cu organizaţii nonguvernamentale locale, şi nu numai, intenţionează să dezvolte managementul zonelor de sălbăticie, sprijinind afaceri durabile şi activităţi generatoare de venit, bazate pe natură. O reţea funcţională de zone de sălbăticie, pe teritoriul a cinci arii protejate, în Carpaţii din sud-vestul României.

Semnal împotriva distrugerii sălbăticiei naturale

Filmul “Sălbăticia din Carpaţi, bogăţie pentru oameni”, realizat de Cristian Ilea este un semnal pentru a conştientiza localnicii, şi nu numai, că bogăţia sălbatică poate pieri dacă nu este protejată. A fost proiectat deja în mai multe oraşe ale ţării, iar realizatorii discută cu inspectoratele şcolare pentru ca el să fie difuzat în şcoli.

“Ideea a pornit de la proiectul celor de la WWF, care au avut un calendar de evenimente pe care am încercat să le punem într-un mod atractiv într-un film de jumătate de oră. Pe lângă asta am ţinut neapărat ca, în fiecare arie prezentată, să existe şi un aspect negativ, pentru că filme frumoase şi propagandă au făcut mulţi. Şi atunci am hotărât să atragem atenţia asupra acetor zone protejate. Am prezentat lucrurile frumoase, dar nu am vrut să ne întoarcem privirea de la lucrurile urâte şi anormale care se petrec acolo”, spune realizatorul.

Cineastul timişorean spune că toate aceste aspecte negative suprinse în rezervaţiile din sud-vestul României se regăsesc în toate zonele protejate din întreaga ţară.

„Braconaj, vânătoare necontroaltă, tăieri abuzive a pădurilor, faptul că comunităţile locale rămân la fel de sărace după exploatarea acestor bogăţii, astea sunt lucrurile pe care le-am sesizat. Pe lângă faptul că se distruge tot ce e habitat natural, oamenii nu rămân cu absolut nimic. E vorba de pescuitul excesiv, marile activităţi industriale şi multe alte lucruri negative, care se întâmplă acolo. Am încercat să prezentăm şi să semnalăm aceste situaţii care se regăsesc în toate zonele sălbatice ale României”, a declarat Cristian Ilea, pentru Adevărul.

Documentarul a fost prezentat la Reşiţa, Baia Mare, Braşov, Bucureşti, Ploieşti şi Lugoj. Cristian Ilea speră ca filmul, pe care l-a realizat, să îşi atingă obiectivul, însă este destul de pesimist, mai ales în privinţa oamenilor maturi, care calcă în picioare sălbăticia naturii pentru mici beneficii trecătoare.

“Reacţiile au fost foarte bune. Laude şi încurajări, chiar prea multe, pentru că, sincer mi-aş fi dorit mai multe critici. Oamenii au fost impresionaţi şi mai ales, la cei tineri, am observat că i-a marcat ceea ce au văzut. Nu, nu cred că va schimba prea multe în mentalitate localnicilor. Am văzut pe alocuri în Reşiţa, oamenii au fost atinşi de mesajul filmării. Nu prea mult oamenii maturi, dar cu siguranţă, şi sper asta, ca cei mici să conştientizeze şi mesajul să ajungă la ei, pentru că adulţii sunt implicat în aceste activităţi, care distrug această sălbăticie naturală", a mai spus Ilea.

Filmul documentar realizat de WWF România şi Cristian Ilea va fi prezentat anul acesta şi la un festival de la Braşov, tocmai pentru a încuraja realizarea producţiilor de acest gen. Filmul poate fi urmarit integral aici