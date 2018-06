VIDEO Activiştii de mediu propun guvernului un sistem simplu, ieftin, dar infailibil pentru prinderea braconierilor şi a celor care exploatează ilegal pădurile

Este vorba despre o “reţea” de telefoane mobile montate în arbori atent selectaţi, care transmit permanent sunetele pădurii şi alerte atunci când se înregistrează sunetul unei drujbe, al unui buldozer sau chiar focuri de armă ale braconierilor.

Un singur aparat poate înregistra sunetele de pe un kilometru pătrat. Gabriel Păun, de la Agent Green, susţine că este foarte importantă că acest sistem funcţionează în timp real, ceea ce este esenţial pentru prinderea făptaşilor în flagrant.

“Aflasem că nişte americani au pus în aplicare acest sistem, care aparent e simplu. Pui nişte telefoane în copaci şi îţi transmit în timp real sunetele din jur şi alerte. În realitate, după ce am intrat în legătură cu ei şi i-am convins să facă un test în România, ne-am dat seama că este mult mai complicat, mai ales că sistemul fusese testat doar în zone tropicale, cu climă caldă, nicăieri în lume în zone care înfruntă iarna, care reduce şansele ca bateria să se încarce din panouri solare. Ei, iată că am început anul trecut în mai, am trecut de iarnă şi primele telefoane puse într-o pădure virgină, unde am avut acceptul proprietarilor să instalăm aceste sisteme, au funcţionat fără nicio întrerupere”, spune reprezentantul Agent Green.

Ascultă de acasă pădurea şi protejeaz-o from AGENT GREEN on Vimeo.

Activiştii de mediu depun eforturi ca să extindă acest sistem în întreaga ţară şi speră să convingă Ministerul Mediului să susţină implementarea lui.

“Acum încercăm să-l operaţionalizăm. Vom prezenta sistemul guvernului şi unor proprietari privaţi în speranţa că vom găsi finanţare să acoperim cât mai multe păduri, prioritate având desigur zonele protejate, parcuri naţionale şi păduri virgine care au intrat deja în catalogul naţional şi mai ales pădurile din patrimonioul internaţional UNESCO, unde dacă o singură greşeală facem şi stricăm ceva în patrimoniul UNESCO, vorbim de făgetele intrate în vara trecută, nu numai că vom fi noi zburaţi, dar asta va avea consecinţe asupra tuturor celor 12 ţări, care au inclus făgete în patrimoiu, pentru că au intrat la pachet. Credem că sistemul este unul simplu şi care poate aduce mari beneficii”, afirmă Păun.

Reprezentantul Ageent Green susţine că dacă se vor găsi fonduri se vor procura echipamentele necesare şi se va putea şi angaja personalul pentru asamblare şi calibrare aparaturii (smartphone, carcasa, antene, amplificator semnal, panouri solare, cabluri etc), dar şi un coordonator de proiect care să gestioneze alertele, să le transforme în sesizări pentru garda forestieră şi să coordoneze voluntari în toată ţara pentru a însoţi garda forestieră să urmărească dacă alerta este luată în serios de autorităţi.