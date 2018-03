Un oraş din Banat îşi caută online viitorii investitori. Primăria a lansat o platformă în care prezintă toate oportunităţile

Este vorba despre o platformă online, www.investinresita.ro, în limbile română, engleză şi germană, care cuprinde toate informaţiile despre oraş şi date despre locaţiile deschise pentru investiţii, dar şi sprijinul pe care îl oferă municipalitatea în această direcţie.



“Este mai mult decât un site sau o platformă de comunicare. Este vorba de o muncă pe care am făcut-o împreună cu o agenţie cu tineri dinamici din Bucureşti, pe care am început-o încă din noiembrie 2016, ceea ce înseamnă că de un an şi jumătate adunăm date. În spatele acestei platforme se află, de fapt, o mulţime de date tehnice, de situri industriale, de terenuri, de zone abandonate, care însumează peste 350 de hectare. Toată această suprafaţă vrem să o prezentăm investitorilor”, spune Ioan Popa, primarul municipiului Reşiţa.



Reşiţa dispune de ample resurse de terenuri şi hale disponibile, în prezent neutilizate. Primăria împreună cu Consiliul Judeţean Caraş – Severin au dezvoltat o zonă industrială complet deservită cu toate utilităţile necesare.