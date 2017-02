Ciorbă gătită „la bolovan“, trăznaia care dă fierturii un gust diferit de tot ce aţi mâncat vreodată

De această dată, ideea este împrumutată de la unul dintre prietenii săi, iar ce a ieşit ne povesteşte Uica Mihai:

“Prietenul meu Jack din Germania, pe care nu l-am văzut niciodată, dar mă cunosc straniu cu el de pe Internet, unde stăm de vorbă interminabil, este o adevărată enciclopedie culinară şi nu numai. Mi-a vorbit în paralel cu alte discuţii, despre supa care conţine ca ingredient gustului unui bolovan de râu. Mărturisesc pe suflet cu mâna dreaptă, ca un ţăran get beget ce sunt, că n-am mai avut linişte şi pace, fermecat de viziunea unui bolovan pus în oală, rotund şi cu saţ, ca un genunchi de animal preistoric.

Am făcut o excursie de urgenţă însoţit de nemţoaica de nevastă-mea, care îmi face toate voile, şi cele bune, şi cele nebune, căutând de furat un cub din acelea de bazalt cu care în vechime se pietruiau străzile. Dar am găsit ioc, fiindcă de zăpadă şi de gerul cu minus doişprezece, toate străzile arătau ca un blat de tort uns cu frişcă sub care nu se vedea nici urmă de bolovan”, povesteşte Uica.

În cele din urmă năstruşnicul bucătar a făcut rost de o piatra de râu, numai bună să intre în oala cu ciorbă, a curăţat-o bine şi a pus-o la încălzit pe flacăra argazului.

“Bolovanul curat şi făţuit, stând pe flacăra aragazului cuminte, ca să prindă în masa lui o temperatură de 250 de grade! Aşa începe zeama aceasta, cu un bolovan pus la fript pe foc iute. Şi iată ce ingrediente am pregătit pentru fiertura asta de poveste: rădăcinoase tăiate ca firul de păr, morcov, pătrunjel, păstârnac, ţelină, apoi ceapă roşie, două sorturi de ardei gras. Şi o mână de ciuperci albe de prun. De-ale cărnii am hotărât ziua porcului afumat: costiţă, jambon cârnaţi. Şi vitamină din salată verde şi pătrunjel.

Am pus mai întâi în oală doi litri de apă fierbinte, fiindcă m-a dus capul că dacă o să pun apă rece bolovanul o să crape când îl pun înăuntru. Am pus mai întâi în oală zarzavaturile, apoi «porcăriile», iar la urmă salata. Acum oala e prăgătită să primească bolovanul, pe care îi iau cu grijă învelit într-un prosop şi purtând mănuşi de sudor. Dar căldura oricum trece prin toate cele şi mă frige la mâini. Aveţi grijă dacă încercaţi asta acasă...Bolovanul este în oală şi ciorba începe să clocotească instantaneu. Punem capacul ca să năduşească bine fiertura. Mai adăugăm mirodenii: sare, piper boabe dafin. Timp de douăzeci de minute oala fierbe de una singură pe masă, ca în poveşti. Iacătă ciorba de bolovan gata şi miroase a Rai. Asta e ciorba de bolovan, poate că vi se pare jucărea, dar vă asigur că nu. Gustul este diferit de tot ce aţi mâncat vreodată“.