Angajaţi la primărie ameninţaţi cu moartea de cetăţeni de etnie romă. Conflictul, generat de amenzi pentru „turnuleţe“ şi faţade în culori stridente

Aceste situaţii s-au desfăşurat chiar în birourile funcţionarilor publici, iar cea mai gravă a avut loc în urmă cu aproape două săptămâni, când o inspectoarea a fost ameninţată cu moartea de către proprietarul unei locuinţe, pe care l-a amendat pentru că şi-a vopsit faţada într-o culoare stridentă, fără să ţină cont reglementările de urbanism aprobate de administraţia locală. Angajata nu a depus încă plângere la Poliţiei, dar s-a plâns superiorilor.



“Noi avem în vigoare un PUZ şi un regulament local aferent, în care se specifică faptul că în oraş se vor folosi culori calde, naturale, nestridente. Domnul respectiv a fost amendat, pentru că nu avea decât certificatul de urbanism, fără autorizaţie, însă nu a dorit să plătească amenda şi a considerat că ceea ce a făcut el este legal. Nu am fost de faţă, eram în concediu, dar am fost chemată de urgenţă la primărie să aplanez conflictul. I-a spus colegei că o omoară şi aşa mai departe. Acesta nu era un cetăţean de etnie romă, dar cele mai multe probleme le avem cu aceştia. Eu încerc să nu-i las să ajungă la colegii mei. Şi încerc să discut doar eu cu ei, cu diplomaţie să le explic că trebuie să respectăm legea. Nu vor să înţeleagă şi ne ameninţă mereu. Ne aşteaptă de multe ori şi când plecăm de la lucru, la colţul străzii. Săptămânal se întâmplă lucruri de felul acesta! De multe ori, alergăm la ieşirea din primărie. Împreună cu domnul primar am decis că vom face şi o conferinţă de presă, în care vom dezvălui toate aceste situaţii”, a declarat Mihaela Copia, şefa Compartimentului de Urbanism din Primăria Reşiţa.

Situaţia i-a fost prezentată primarului Ioan Popa, care spune că va dispune măsuri ca să-şi protejeze angajaţii. Popa spune că aceste situaţii au început să apară după ce a ajuns primar şi a interzis "palatele ţigăneşti" în Reşiţa.



“Oamenii au fost obişnuiţi în ultimii 20 de ani să facă ce vor în Reşiţa. Cu tot respectul pe care îl port tuturor etniilor, inclusiv cea a ţiganilor, la noi în oraş au răsărit în ultima vreme foarte multe palate ţigăneşti. Personal nu am nimic cu arhitectura lor, dar, dacă nu se încadrează în reglementări, nu au ce să caute în oraş. Ei când au văzut că nu li se mai permit aceaste lucruri, în primele momente nu le-a venit să creadă şi au început să vină, să-mi ameninţe colegii. În conseciinţă, în primă fază am decis să limităm accesul în Primărie. Se va face pe baza buletinului, cu programări şi o să ne luăm camere de filmat pentru ca dacă mai sunt evenimente de acest gen să putem merge cu ei în instanţă. Mai e un gen de oameni, de o anumită natură politică, care încearcă să facă un fel de lobby pentru acest tip de lucrrări. Şi acestora le-am transmis să înceteze pentru că nu vor găsi înţelegere. Fără pagode, fără, turnuleţe, ţurţuri şi cocoşei în Reşiţa!”, a spus Popa.