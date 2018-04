FOTO Controverse, după accidentul rutier în care doi oameni au murit înecaţi în Olt: poliţiştii spun că au anunţat de mai multe ori lipsa parapetului

Lipsa parapetului de la km 206, de pe DN 7, pe Valea Oltului, a facilitat tragedia produsă duminică, 1 aprilie, în judeţul Vâlcea, când în urma unui accident de circulaţie, doi oameni au murit înecaţi în Olt.

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vâlcea, vine astăzi, 3 aprilie, să elucideze măcar parţial din misterul legat de producerea acestui accident, în care şi-au pierdut viaţa doi oameni. Prin urmare, purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Sandra Dăscălete, face precizarea că instituţia pe care o reprezintă a făcut mai multe informări la Secţia de Drumuri Naţionale legate de lipsa parapetului exact în zona în care s-a produs accidentul - la km 206.

„Nu încercăm să dăm vina pe nimeni, dar s-au făcut mai multe aprecieri la adresa instituţiei noastre şi am dorit să lămurim situaţia”, ne-a declarat reprezentantul Poliţiei.

Parapetul a fost distrus în urma altor accidente similare produse de-a lungul timpului tot în zona respectivă, „fapt cât se poate de real”, după cum precizează şi purtătorul de cuvânt. Stau mărturie inclusiv imaginile de la faţa locului, făcute duminică, în care se văd clar rămăşiţele altor maşini.

De la începutul anului şi până acum,11 oameni şi-au pierdut viaţa în accidentele produse pe Valea Oltului, potrivit unor surse.

Pe acelaşi tronson, în judeţul Sibiu, în zonele periculoase s-au montat parapeţi de beton pentru a interzice depăşirea pe contrasens şi parapeţi metalici dubli, la standarde europene.

În Vâlcea, însă, porţiuni importante din DN 7/ E 81 sunt în continuare lipsite de protecţie, chiar dacă accidentele în zonă se produc cu regularitate. Lipsa parapeţilor este cauzată, în principal, de incidentele rutiere, Valea Oltului fiind una dintre cele mai tranzitate zone din ţară.

Am solicitat un punct de vedere la Secţia de Drumuri Naţionale Vâlcea, dar de aici am fost îndrumaţi spre directorul regional de la Craiova al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri, Bogdan Bratu. Deocamdat[ nu am fost contactaţi, pentru o poziţie a instituţiei privind lipsa parapeţilor de pe DN 7/E 81.