(GALERIE FOTO)Peste 4.000 persoane protestează la Ploieşti. Manifestanţii au scandat la sediul DNA

UPDATE 24.00 La această oră, pe străzile din Ploieşti s-a aşternut liniştea. Se aşteaptă din nou proteste, în fiecare seară, începând cu ora 17.00, până la finalul săptămânii.

UPDATE ORA 23.00. Ploieştenii protestează şi la această oră. După ce au zăbovit câteva zeci de minute în centrul oraşului, unde au blocat bulevardul pe ambele sensuri, coloana de protestatari a pornit din nou în marş către Nord. La această oră se întorc din nou în faţa sediului Prefecturii.

UPDATE ORA 21.45 Centrul Ploieştiului este blocat de manifestanţi. Peste 4.000 persone demonstrează la această oră.

UPDATE ORA 20.45 Manifestanţii se îndreaptă spre sediul DNA Ploieşti, instituţie-simbol al luptei anticorupţie.

Peste 1.500 persoane protestează la adresa modificării legislaţiei penale. Oamenii sunt revoltaţi de măsurile luate de Guvernul PSD privind aministia şi graţierea. Ei mărşăluiesc pe străzile Ploieştiului strigând: „DNA, eşti iubirea mea“.

Protestul de miercuri seara de la Ploieşti a strâns circa 4.000 persoane revoltate de ordonanţa care discriminează abuzul în serviciu şi modifică, în favoarea celor care sunt cercetaţi pentru fapte asimilate corupţiei, Codul Penal.

„La miezul nopţii, ne-aţi furat ca foţii”,” La puşcărie”, „PSD, ciuma roşie”, „România, trezeşte-te!”, „Să vă fie frică, România se ridică” sunt doar o parte dintre mesajele transmise de ploieşteni celor care au votat pentru modificarea actelor normative.

Impresionant a fost gestul unei tinere care a venit la protest cu un casetofon din boxele căruia se auzea piesa "The day we give in is the day we die" a trupei Goodbye to gravity.





Dacă miercuri la ora 17.00, atunci când a început protestul în centrul municipiului Ploieşti, abia dacă se adunaseră câteva sute de persoane, în faţa Palatului Administrativ, după ora 19.00, numărul protestatarilor a crescut semnificativ, spre 4000 de persoane. Din piaţeta din faţa Prefecturii, mulţimea de nemulţumiţi s-a îndreptat către sediul PSD, aflat pe strada Gheorghe Lazăr, unde au blocat pentru câteva zeci de minute circulaţia în zonă.

Înconjuraţi de jandarmi, protestatarii au pornit în marş pe Bulevardul Republici spre zona de Nord a oraşului, cântând “Deşteaptă-te române!”. Coloana de protestatari s-a întors din nou în faţa sediului PSD unde au continuat protestul, iar de aici s-a îndreptat spre Gara de Sud.

La ora 21.00, în centrul Ploieştiului se mai aflau încă 3000 de oameni care strigau că nu vor pleca acasă până ce ordonanţa votată marţi nu va fi abrogată. Bulevardul Independenţei, în zona Gării de Sud a fost blocat în totalitate de mulţimea de protestatari.