O nouă provocare lansată de adepţii lui Călin Georgescu circulă ultimele zile pe reţelele sociale. Ei merg desculți prin zăpadă, înoată în ape rece și chiar dau foc zăpezii, încercând să arate că „este superficială”.

Mersul dezbrăcat în zăpadă şi înotul în ape reci îl au drept lider pe Wim Hof, un olandez în vârstă de 65 de ani, care îi învaţă pe oameni să se dezvolte personal prin astfel de tehnici. El are milioane de adepţi în întreaga lume, scrie Antena 3 CNN.

În România, ideea olandezului a fost preluată pe Călin Georgescu. Într-un clip publicat pe 24 ianuarie 2021, pe contul de YouTube „Pământul Strămoşesc Neoficial”, el înoată într-un lac, în mijlocul Alpilor, în timp ce afară ninge.

„Este iarnă. Afară sunt minus şase grade. Lângă mine este un lac splendid. Şi am să înot în acest lac; pentru că nu-mi este frică. Nu-mi este frig. Pentru că tot ceea ce fac, fac prin Dumnezeu. Şi voi comunica cu el prin inima mea. (....)Am încredere în sistemul meu imunitar. Pentru că am încredere şi credinţă deplină în Creatorul lui, în Dumnezeu. Imunitatea mea ţine de suveranitatea fiinţei mele”, susține Călin Georgescu.

Soţia acestuia, Cristela Georgescu, promova mersul prin zăpadă în picioarele goale, cu cât mai puţine haine încă din 2015. „Mersul desculț prin zăpadă este un tonic tonic nebănuit al sistemului imunitar. Favorizeaza descărcarea organismului de energia electrostatică (n-aveţi cum să scăpaţi de ea) şi are efect sedativ. Se începe cu 5-10 secunde şi se creşte zilnic cu 5 secunde până se ajunge la 5 min de mers, rulând alert călcâi – talpă – vârf”, ne sfătuieşte soţia lui Călin Georgescu.

Și jurnalista Anca Alexandrescu promovează ideile lui Călin Georgescu. Două zile la rând, aceasta s-a filmat cum merge în zăpadă, îmbrăcată în costum de baie.

Ea a lansat un apel către români să vină sâmbătă, în Piaţa Constituţiei, „desculţi în zăpadă să se înhorească”, deşi meteorologii anunţă că atunci vor fi minus 10 grade Celsius.

„Am preluat şi eu provocarea celor care ieri mi-au răspuns şi au fost şi mai curajoşi decât mine! Fiţi liberi, oameni buni! Nu vă mai temeţi de gura lumii! Sâmbătă pe 22 românii vin şi desculţi în zăpadă să se înhorească! Au dovedit-o deja! Şi da, poate data viitoare voi dansa în zăpadă cu Cristela Georgescu! Poate vom şi găti împreună! Sunt un om liber şi nu aş renunţa pentru nimic la asta!”, scrie Anca Alexandrescu.

„Au băgat cip în zăpadă”

Mai mulți utilizatori de TikTok susțin că zăpada este falsă.

„Explicați-mi și mie de ce nu mă ud pe mână?”, întreabă o tânără după ce a făcut un bulgăre de zăpadă. „Eu nu știu ce zăpadă e asta și de ce nu mă ud”, mai spune ea.

Alți doi internauți s-au filmat dând foc unui bulgăre de zăpadă. „Incredibil, nu se topește zăpada. Mai zi tu că nu suntem urmăriți de Ministerul Educației. Au băgat cip în zăpada asta”, spune femeia în timp ce încearcă să topească gheața cu un arzător.