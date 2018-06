O elevă cu media generală 9.20 nu poate intra în Evaluarea Naţională. Profesorul de matematică, acuzat că a ascuns notele de corigenţă ale adolescentei

Angela Georgiana Mateescu este eleva Colegiului Naţional „I.L. Caragiale“ din Ploieşti de doi ani şi a terminat clasa a VIII-a cu media 9.20. Are înclinaţii către materiile profilului uman, având atestat recunoscut internaţional de limba franceză şi limba engleză. A studiat de mică actoria şi a făcut parte din clasa actriţei Stela Popescu, spun părinţii săi, care recunosc faptul că fiica lor este mai degrabă o fire de artist, iar matematica nu este una dintre materiile ei preferate.

”Când aude de matematică se albeşte la faţă. Pur şi simplu, a fost terorizată în ultimii doi ani de profesor. Tot timpul i-a spus că ea nu este elevă de Caragiale. Este un copil cuminte, care are note numai de 9.00 şi 10.00 la celelalte materii. Nu a excelat niciodată la matematică, ştiam asta, dar nici nu era un copil care să fie lăsat corigent”, a spus tatăl elevei.

Pe de altă parte, părinţii Georgianei susţin că atât ei cât şi fiica lor au aflat ce note va avea la matematică pe semestrul al doilea din clasa a VIII-a foarte târziu, când practic nu se mai putea face nimic. Când era ascultată la oră, spun soţii Mateescu, profesorul nu anunţa nota şi nici nu o trecea în catalog.

În catalog, la matematică nu era trecută nicio notă

”Ştiam că în teză a luat o notă foarte mică, dar nu ştiam celelalte note. Profesorul de matematică este şi diriginte la clasă, iar de fiecare dată când am mers la şedinţele cu părinţii şi m-am uitat în catalog să văd notele la rubrica matematică era gol, nu era trecută nicio notă. Am aflat notele abia ieri (joi, 7 iunie - n.r.), la ora 12.30 şi tot ieri am aflat că va rămâne corigentă şi nu va intra în examenul de evaluare”, a precizat mama Georgianei.

Părinţii fetei nu înţeleg cum este posibil ca la cursul de matematică opţional unde predă acelaşi profesor, fiica lor are media 10.00, dar la cursul obligatoriu nu a reuşit să ia note de trecere, motiv pentru care au decis să facă mai multe plângeri atât la Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, unde au reclamat faptul că fiica lor a fost tratată incorect la clasă de către profesor, cât şi la Inspectoratul Şcolar Prahova.

”Sunt conştient că nu se mai poate face nimic cu situaţia şcolară a fiicei mele, dar vreau să se afle ce se întâmplă în acest liceu. Au nenorocit un copil. Pe fiica mea care are media generală 9.20 nu o bagă în examenul de Evaluare, dar pe alţii care au media 5.00, da. Este nedrept”, a mai spus Mateescu, tatăl elevei.

Contactat telefonic, Cristian Niţă, profesorul de matematică incriminat, a declarat că nu este vinovat cu nimic şi că notele pe care Georgiana Mateescu le are la matematică sunt primite ”pe merit”. În plus, profesorul a precizat că eleva are o memorie de scurtă durată foarte bună, dar că nu are capacitatea să facă faţă unui liceu teoretic.

”Eleva poate merge la un liceu de arte şi meserii”

”Ştiu că am fost reclamat şi aştept să vină cei care trebuie să mă verifice. Am pregătit tot ce trebuie. Eleva a primit notele pe merit. La cursul opţional de matematică notele au fost puse pe teorie şi pe caiet. Fata are o memorie pe termen scurt foarte bună, dar dacă o pui a doua zi să aplice teorema pe care a învăţat-o astăzi nu este capabilă să facă acest lucru. Am fost acuzat de către părinţii ei că îi îngrădesc dreptul la educaţie. Nu este adevărat! Ea se poate înscrie pe locurile rămase libere la licee, după ce-şi va lua corigenţa. Poate merge la un liceu de arte şi meserii, la un liceu teoretic nu cred va face faţă. Au fost copii care au făcut o carieră frumoasă şi ca stilist sau ca artist, aşa cum se întâmplă la Liceul Tehonologic UCECOM sau la Liceul de Artă”, a declarat proferoul Cristian Niţă.

Întrebat cum comentează acuzaţiile părinţilor care susţin că ”a terorizat copilul”, spunându-i în mod repetat că nu este ”elevă de Caragiale”, Niţă a răspuns că Georgiana a venit la colegiu în clasa a VII-a şi că ar fi avut probleme să se integreze în colectiv, dar că el şi-ar fi dat toată silinţa să o ajute.

Întrebat de asemenea în ce calitate a evaluat din punct de vedere psihologic un elev, spunând despre acesta că ”are memorie pe termen scurt foarte bună, dar nu poate face faţă unui liceu teoretic”, Niţă a precizat că nu este psihoilog, dar că în facultate a urmat cursuri de psihopedagogie.

Elevii care au absolvit clasa a VIII-a vor intra în Evaluare Naţională luni, 11 mai, iar în funcţie de notele obţinute la matematică şi limba şi literatura română vor fi repartizaţi la liceele pentru care au optat.