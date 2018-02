Majorarea salariilor bagă primăriile în faliment. Aproape jumătate din bugetul unui municipiu se duce pe plata salariilor angajaţilor

În plus, sunt cazuri de oraşe mari unde aproape jumătate din bugetul local va fi cheltuit doar pentru asigurarea salariilor angajaţilor.

Dan Boştină, primarul comunei prahovene Salcia a declarat pentru Adevărul că va putea asigura salariile pentru angajaţii aparatului administrativ local până cel mult în luna iulie. În plus, din cauza bugetului foarte mic al comunei, anul acesta nu a putut semna un contract de deszăpezire cu o societate specializată.

“Zilele acestea calculăm bugetul comunei pentru anul 2018 şi veştile nu sunt îmbucurătoare deloc. Din luna iulie sau chiar iunie rămânem fără bani de salarii. Curtea de Conturi ne-a lăsat în seamă să facem angajări pentru posturile libere din Primărie, dar cu ce să plătim oamenii? Eu nu-mi permit nici măcar să fac un contract de deszăpezire. Am desăpezit singur cum am putut. Cu o invenţie de-a mea, cu o lamă trasă de plug sau cu un tractor. M-a descurcat. Eu nu am bani să platesc jumătate de miliard pentru un contract cu o firmă de desăpezire”, a declarat Dan Boştină, edilul comunei Salcia.

”Nu cred că pot să asigur banii de salarii până la vară”

În aceeaşi situaţie se află şi primăria comunei Chiojdeanca. Gheorghe Baba Iana, primarul localităţii, a declarat că pentru anul 2018 va avea nevoie de 700.000 de lei pentru salarii, în condiţiile în care întregul buget al comunei este de aproximativ 900.000 de lei.

”Nu cred că pot să asigur banii de salarii până la vară. Cheltuielile de salarii pe lună se ridică la noi în comună la suma de 70.000-80.000 de lei. Faceţi socoteala cât trebuie să dau pe un an întreg”, a spus primarul din Chiojdeanca.

Nici în localităţile mari din judeţ, situaţia nu este mai bună din punct de vedere al bugetului pe anul în curs. În municipiul Câmpina, de exemplu, 40 la sută din bugetul estimat pe anul 2018 va fi cheltuit pentru asigurarea plăţii salariilor. Concret, din suma din puţin peste 64 de milioane de lei, cât este bugetul municipiului Câmpina, aproape 24 de milioane se vor duce pentru plata angajaţilor şi pentru indemnizaţiile destinate persoanelor cu handicap. În schimb, pentru investiţii nu vor vi cheltuiţi decât 10 milioane de lei.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii 153 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, indemnizaţiile aleşilor local, cel mai mare salariu îl va avea preşedintele de Consiliu Judeţean şi primarul municipiului reşedinţă de judeţ, adică 13.050 lei brut. Un primar al unei localotăţi cu 20.001 şi până la 50.000 locuitori, aşa cum este cazul municipiului Câmpina, indemnizaţia este de 9.425 lei brut. Un primar care administrează o localitate cu până la 3.000 locuitori, are o indemnizaţie 6.525 lei brut.

La aceste indemnizaţii nu sunt adăugate sporurile.