Asistentă de la Spitalul Judeţean, acuzată că a rupt piciorul unui pacient. Fiul victimei: „A auzit cum i-a trosnit osul“

Marian Anton, fiul victimei, a declarat pentru ”Adevărul” că mama sa a fost internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ploieşti în data de 9 februarie din cauza unor complicaţii produse de paralizia picioarelor. Pentru tratament, era nevoie ca femeia să fie mutată zilnic de pe patul de spital pe o targă pentru schimbarea pansamentelor care se făcea în alt cabinet medical.

"Asistenta a tras-o mai tare de picior"

”Timp de nouă zile totul a decurs normal, iar mama era mult mai bine şi urma să fie externată luni, 19 februarie. Luni dimineaţă s-a întâmplat. Când au ridicat-o din pat să o ducă din nou la pansat, una dintre asistente, pe care nu o cunosc, dar ştiu că o cheamă Rafaela, a tras-o mai tare de picior. Mama nu a simţit durerea pentru că, aşa cum am spus, este apralizată de aproape 40 de ani, în urma unui accident de maşină. Mai târziu a văzut că are piciorul vânăt şi umflat, iar atunci m-a sunat să mă cheme la spital. Acum este în ghips. Are ghips peste genunchi. Medicul mi-a spus că o va externa mânie (miercuri nr.r), dar că va trebui să o vadă măcar odată pe săptămână. Nici nu ştiu cum să o transport la spital pentru că ea acum nu mai poate să îndoaie piciorul”, a declarat fiul bătrânei.

Acesta a adăugat că asistenta învinuită a venit la patul mamei sale şi şi-a cerut scuze. Întrebat dacă va face o plângere la conducerea spitalului, Marian Anton a susţinut că singurul lucru care îl interesează în prezent este ”actul medical” şi nu problemele de ordin administrativ din spital.

Surse din cadrul Spitatului Judeţean Ploieşti au declarat că asistenta învinuită este anchetată.

Reprezentanţii conducerii unităţii medicale nu au putut fi contactaţi până la această oră.