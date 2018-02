Şeful de Poliţie arestat în 2016 pentru protejarea unei reţele de proxeneţi, dar netrimis în judecată nici până acum. În schimbul tăcerii, cerea favoruri sexuale

În septembrie 2016, comisarul Marius Rotaru, şeful Poliţiei din Mizil, a fost arestat preventiv alături de alte patru persoane, într-un dosar de proxenetism şi trafic de persoane. Celelalte patru persoane au fost condamnate definitiv, între timp, de Curtea de Apel Ploieşti, la pedepse cu închisoare cu executare.



Şeful Poliţiei Mizil a fost acuzat că a favorizat o grupare de traficanţi de persoane care au obligat mai multe tinere, printre care şi minore, să se prostitueze. Proxeneţii sunt în prezent în spatele gratiilor, în timp ce Rotaru este liber şi se bucură de pensia de ofiţer de poliţie.

Marius Rotaru, şef al Poliţiei Oraşului Mizil, a fost reţinut în data de 7 septembrie 2016 de procurii DIICOT în urma unor percheziţii care au avut loc într-un dosar de trafic de persoane şi proxenetism. Odată cu şeful Poliţiei, au fost aduse la audieri în calitate de suspecţi alte trei persoane, printre care se afla o femeie şi un minor.

Racolare prin metoda „Loverboy“

Aceştia din urmă au fost acuzaţi că au racolat prin metoda „Loverboy“ zece tinere din Prahova şi Buzău pe care le-au forţat ulterior să se prostitueze. Bordelul clandestin se afla la domiciliul unei anume Cornelia Chirbea, iar clienţii erau racolaţi mai întâi din rândul prietenilor proxeneţilor, pentru ca apoi fetele să fie trimise „la stradă“.

„Din declaraţiile persoanelor vătămate mai rezultă că (...) au constituit un grup infracţional organizat, au recrutat şi determinat prin ameniţări, violenţă fizică şi prin metoda «Loverboy» mai multe tinere minore şi o tânără de 21 de ani, pe care le-au exploatat sexual prin intermediul prietenilor şi prin practicarea prostituţiei la stradă. Banii obţinuţi din practicarea prostituţiei au fost însuşiţi în totalitate de membrii grupării. C. C. şi C. Sorin au sprijinit grupul infracţional organizat în scopul exploatării sexuale a tinerelor minore prin adăpostirea sau primirea unor persoane în scopul exploatării sexuale, supravegherea şi ascunderea acestora la domiciliu atunci când erau căutate de părinţi şi de către organele de poliţie, încasând o parte din banii rezultaţi din exploatarea acestora la stradă“, se arată în încheierea de şedinţă din Camera de Consiliu a Tribunalului Prahova.

Una dintre adolescente a reuşit să evadeze

Victimele reţelei erau ameninţate şi păzite în permanenţă. Erau conduse la domiciliul clienţilor sau în stradă chiar de către unul dintre proxeneţi, astfel că era imposibil să scape de vigilenţa acestora. În noiembrie 2015, una dintre fete a reuşit să scape din apartamentul unde era amenajat bordelul clandestin, sărind pe geam. Fata s-a dus la Poliţie şi a cerut ajutorul şefului de post, dar fără niciun rezultat.

Conform procurorilor, Marius Nicuşor Rotaru, şeful Poliţiei Mizil, n-a sesizat serviciul competent din cadrul Poliţiei Române abilitat să ancheteze astfel de cazuri, permiţând traficanţilor să-şi continue activitatea.

Mai mult, Rotaru a solicitat şi favoruri sexuale: „S-a reţinut că inculpatul Rotaru Marius Nicuşor a pretins favoruri sexuale din partea mai multor persoane exploatate de către membrii grupului infracţional organizat în scopul de a îndeplini un act care intra în atribuţiile sale de serviciu, respectiv acela de a da curs plângerilor formulate de către aceste persoane“, se arată într-un comunicat DIICOT.

Potrivit procurorilor, Rotaru a obţinut date şi informaţii concrete privind reţeaua de prostituţie: „aflarea de locuri în care aceştia obişnuiau să exploateze sexual persoanele vătămate, identitatea unora dintre persoanele exploatate, precum şi modul de colaborare dintre membrii grupului infracţional şi de împărţire între aceştia a sumelor de bani obţinute din practicarea prostituţiei“.

Rotaru a rezolvat totul „pe cale amiabilă“

Judecătorii care au analizat cazul au stabilit că şeful Poliţiei n-a intenţionat să facă demersuri în vederea tragerii la răspundere penală a membrilor grupării. Din contră, ar fi găsit mereu o cale amiabilă de stingere a conflictelor ivite între membrii grupului infracţional şi persoanele care îi reclamau la poliţie.

„Toate aceste împrejurări denotă faptul că R. M. îi favorizează pe membrii grupului infracţional din care fac parte suspecţii din prezenta cauză prin lipsa acţiunii conferite de atribuţiile de serviciu şi nesesizarea organelor competente atunci când faptele săvârşite erau de competenţa altor organe judiciare, ajutându-i astfel pe suspecţi să scape de tragerea la răspundere penală pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi trafic de minori prevăzută“, se arată în încheierea de şedinţă emisă de Tribunalul Prahova la momentul arestării preventive a comisarului Marius Rotaru.

În urma anchetei, procurorii DIICOT Ploieşti au trimis în judecată dosarul de proxenetism din Mizil, doar că printre inculpaţi nu s-a regăsit şi şeful Poliţiei Mizil, în prezent pensionar. Tribunalul Prahova i-a condamnat în data de 8 iunie 2017 pe Florian Leontin Călin, Sorin Călin şi Cornelia Chirbea, acuzaţi de trafic de persoane, la pedepse de la 2, la 4 ani de închisoare cu executare. Decizia a rămas definitivă şi executorie, după ce Curtea de Apel a respins contestaţiile inculpaţilor.

Surse judiciare au precizat că în cazul fostului şef al Poliţiei Mizil ancheta nu s-a finalizat şi nu a fost scos de sub urmărire penală.