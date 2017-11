Întâlnire surprinzătoare pentru un salvamontist pe munte. „Am rămas fără cuvinte“

Sâmbătă, 4 noiembrie, salvamontiştii din Buşteni care se aflau în tura de zi au avut surpriza să fie vizitaţi chiar de Klaus Iohannis, preşedintele României, dar şi de soţia acestuia, Carmen. Cei doi se aflau împreună cu un grup numeros de persoane şi se pare că au fost într-o drumeţie pe platoul Bucegilor. În drumul lor s-au oprit chiar la staţia de telecabină de pe platoul Bucegilor.

“Noi am fost într-o acţiune de salvare a unei turiste filipineze care se rătăcise pe munte, iar când ne-am întors am văzut că avem musafiri. Era domnul Iohannis şi soţia. Erau împreună cu mai multe persoane. Era un grup. Am făcut câteva fotografii. Ce să zic, am rămas fără cuvinte”, a declarat pentru Adevărul Gheorghe Haiduc, şeful Salvamont Buşteni.

Klaus Iohannis a acceptat invitaţia salvatorilor montani să participe la o şedinţă foto.

Preşedintele Klaus Iohannis este un iubitor al muntelui şi nu este pentru prima dată când se fotografiază la munte cu diferite persoane.

În septembrie, Iohannis s-a fotografiat alături de mai mulţi tineri pe Vârful Negoiu, imaginea fiind postată pe Facebook de un clujean.





În luna august, şeful statului a postat pe Facebook o fotografie în care se afla la Bâlea Lac, mărturisind că drumeţiile montane rămân o pasiune pentru el şi că România are, probabil, cele mai spectaculoase peisaje din Europa.