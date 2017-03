„Teroristul“ de la Bascov: un tânăr a intrat cu maşina în angajaţii fabricii Leoni. Un om a murit şi alte cinci persoane au fost rănite

UPDATE ORA 11.53 Reprezentanţii Ambulanţei au anunţat că un om şi-a pierdut viaţa, un altul se află în stare foarte gravă, iar patru persoane au suferit traumatisme uşoare.

Teribilul accident s-a produs cu puţine minute înainte de ora 10. Tânărul avea un BMW cu tracţiune pe spate, a dorit să se dea mare faţă de numeroşii angajaţi care erau în pauză de masă şi a început să facă drifturi în curtea fabricii. La un moment dat, a ajuns la aproximativ 80 km/h, a pierdut controlul autoturismului şi a intrat direct între mesele unde peste 50 de angajaţi erau în pauză.

„Adevărul“ a stat de vorbă cu Dumitru Andrei Adelin, angajat la Leoni şi cel care a sunat la 112. Dumitru Andrei Adelin se afla la câţiva metri de locul tragediei şi spune că respectivul angajat ”se dădea cu maşina pe care avea tracţiune spate, făcea drifturi. Prima oară era să intre cu maşina în nişte TIR-uri, după care a tras de volan dreapta şi a intrat cu maşina direct în locul de fumat. O doamnă a fost târâtă sub maşină şi a decedat pe loc. Eu am scos-o de sub maşină cu încă cinci colegi”.