Stadionul unde şi-a început marele Dobrin cariera este disputat prin instanţe de 17 ani. De ce vrea Primăria Piteşti terenul din centrul oraşului

Nicolae Dobrin a jucat pe stadionul din Ştrand pentru Dinamo Piteşti (devenită ulterior FC Argeş) din 1959 şi până în 1964, debutând la vârsta de doar 12 ani. În prezent, pe stadionul din Ştrand mai joacă doar echipe din ligile inferioare.

Cum stadionul are o poziţie foarte bună, lângă ieşirea din Piteşti şi lângă un parc, Primăria Piteşti a dorit să intre în proprietatea sa, declanşând din 2000 un lung şir de procese cu actualul proprietar, Clubul Sportiv Edilul Piteşti. Originea proprietăţii stadionului din Ştrand este una cu semne de întrebare, oficialii Primăriei Piteşti declarând în repetate rânduri că acesta este al municipalităţii, spunând că stadionul a fost inventariat ca aparţinând domeniului public în anii '30. Numai că în instanţă, Primăria Piteşti nu a reuşit să prezinte un act de proprietate, ci doar un inventar al bunurilor din 1931.

Cum s-a ajuns ca un club sportiv să deţină terenul? Până în 1999, stadionul Ştrand a fost al Întreprinderii de Gospodărie Comunală şi Locativă Piteşti, ce şi-a schimbat ulterior numele în Regotrans. Iar pe lângă această întreprindere funcţiona şi Clubul Edilul Piteşti. În 1999, stadionul Ştrand a fost transferat de la Regotrans la Edilul Piteşti, iar în 2000 clubul sportiv, care are personalitate juridică, şi-a făcut şi cadastru pe teren.

Istoricul procesului este unul îndelungat pornind la Judecătoria Piteşti din 2000. Iniţial, prin acţiunea formulată de municipiul Piteşti s-a solicitat instanţei lăsarea în posesie şi proprietate a imobilului situat în Parcul Ştrand cu o suprafaţă de 20.700 mp, imobil ce era în folosinţa Clubului Sportiv Edilul din Piteşti de mai mulţi ani. Rând pe rând, atât la Tribunalul şi Curtea de Apel Braşov, cât şi la Înalta Curte de Casaţie şi justiţie solicitarea Primăriei Piteşti a fost respinsă ca nefondată. Instanţele au considerat că juriştii Primăriei Piteşti au invocat documente insuficiente în dovedirea dreptului de proprietate.

Culmea este în 2015 şi Primăria Piteşti şi-a făcut cadastru pe stadionul din Ştrand, la 15 ani după cei de la Edilul Piteşti, pe teren existând o suprapunere.

Cei de la Edilul Piteşti au mai declanşat o acţiune în instanţă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, acţiune prin care cer anularea unei anexe a Hotărârii de Guvern nr. 447/2002, dată de către fostul premier Adrian Năstase, prin care stadionul Ştrand era atestat ca aparţinând municipiului Piteşti, deşi Primăria nu avea niciun act de proprietate doveditor.

Ce spune actualul proprietar: „Cei de la Primăria Piteşti au încercat să facă nereguli pe la instanţe, erau interese imobiliare mari”

Constantin Vasilescu, preşedintele clubului Edilul Piteşti, cel care deţine acum stadionul

Am luat legătura şi cu Constantin Vasilescu, preşedintele Clubului Sportiv Edilul Piteşti pentru a afla mai multe despre acest litigiu, precum şi pentru a discuta despre zvonurile potrivit cărora stadionul Ştrand ar urma să fie dărâmat pentru a se face un proiect imobiliar. „Nu e adevărat ce se spune. Şi sunt sigur că zvonurile privind schimbarea destinaţiei bazei sportive vin de la oameni din zona Primăriei Piteşti. Vreau să vă asigur că atât timp cât voi trăi eu, baza sportivă din Ştrand, ce are 20.700 metri pătraţi, nu îşi va schimba destinaţia. Cei de la Primăria Piteşti măcăne degeaba. Mai mult, vrem să facem un Centru de Excelenţă pentru copii, să facem din nou la Piteşti o pepinieră de valoare a fotbalului juvenil”, precizează Constantin Vasilescu.

Legat de procesele pe care le-a avut cu Primăria Piteşti, Constantin Vasilescu spune că „cei de la Primărie au încercat să facă nereguli pe la instanţe, erau interese imobiliare mari, s-a dorit chiar să se facă un supermarket în locul stadionului, dar după ce am făcut plângere la DNA în 2008 s-au liniştit. Au început să le tremure chiloţii lui Cerbureanu şi Pendiuc când i-au chemat la DNA la audieri. Cei de la DNA şi-au făcut treaba. Au fugit ca iepurii cei din Primărie. L-au chemat la audieri şi pe Tiberiu Jinga, cel care a fost preşedinte de şedinţă în 1999, când s-a dat Hotărârea de Consiliu Local cu nr. 194. Nu a fost o bază legală atunci. Consilierii locali au fost întrebaţi dacă vor ca Stadionul Ştrand să fie al Primăriei Piteşti şi ei au ridicat mâna”.

Am luat legătura legat de conflictul privind terenul din Ştrand şi cu Iosiv Cerbureanu, fostul secretar al Piteştiului şi actualul consilier al primarului Cornel Ionică. „Cum poate să fie o asociaţie sportivă proprietar într-un parc? Avem şi acum carte funciară pe acel teren. Este non-sens. Da, este adevărat, domnul Vasilescu ne-a reclamat la DNA că am băgat acel teren în domeniul public. Însă s-a dat NUP în acel dosar. Am făcut şi noi într-o vreme carte funciară. Urmează să ne judecăm unii cu alţii. Eu aşa ştiu. Noi suntem proprietari pe Parcul Ştrand de mulţi ani, am şi făcut acolo proiect cu fonduri europene. Legat de terenul de fotbal de acolo, Judecătoria Braşov a spus că nu facem dovada proprietăţii, deşi am dus multe dovezi, inclusiv de pe vremea lui Ion Antonescu”.

”Cine le-a permis celor de la Primăria Piteşti să facă o carte funciară peste cartea noastră funciară? Numai în România se poate face aşa ceva!”

Constantin Vasilescu vine cu acuze foarte dure la adresa Primăriei Piteşti şi Oficiului de Cadastru Argeş: „Am dus toate hotărârile definitive şi irevocabile la Cadastru ca să le înregistreze. Cei de la Primăria Piteşti şi-au făcut o carte funciară contrar legii. Am fost la DNA şi vom mai merge curând. Anul trecut, după ce instanţa a dat o hotărâre definitivă şi irevocabilă pe 22 septembrie 2015, cei din Primărie s-au apucat să facă şi ei carte funciară. Pe 22 octombrie 2015, ei şi-au permis să facă carte funciară. Eu sunt curios cine intră la apă şi de la Cadastru. Cine le-a permis să facă o carte funciară peste altă carte funciară? Aţi mai pomenit intabulare la intabulare? Numai în România se poate aşa ceva! E incredibil. După ce au pierdut la toate instanţele, cei de la Primăria Piteşti şi-au permis, cu complicitatea celor de la OCPI Argeş, să deschidă carte funciară. Noi avem carte funciară pe terenul din Ştrand din 2000, Primăria Piteşti a făcut carte funciară în 2015.”

Constantin Vasilescu e hotărât să meargă până la capăt în bătălia pentru Stadionul Ştrand: „Am discutat şi cu avocaţii, vom merge la DNA ca să terminăm problema odată pentru totdeauna. Direct la DNA Bucureşti mă duc, nu aici la Piteşti. Să vedeţi ce o să dea ei în bâlbâială atunci... Stadionul Ştand e intabulat în cartea funciară din 2000 de noi. Cum şi-a permis Primăria Piteşti să intabuleze şi ea terenul în 2015, fără nicio bază legală?”.

Constantin Vasilescu spune că de anul viitor intenţionează ca baza sportivă din Ştrand va primească numele marelui antrenor Florin Halagian, cel care a câştigat două titluri de campion cu FC Argeş. „Vom lua legătura cu domnul Halagian pentru a ne da acordul ca baza să îi poarte numele. E păcat că lumea a uitat de el. Florin Halagian a făcut enorm pentru fotbalul argeşean”.