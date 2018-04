Povestea celei mai tinere autoare de cărţi poliţiste din România. A scris un roman la doar 13 ani, inspirată de o conversaţie banală

Mara Onel, o elevă de doar 13 ani din Piteşti, a publicat în urmă cu două luni un roman poliţist intitulat „O adolescentă în Paris“. Spune că ideea cărţii i-a venit după o conversaţie banală.

„Vorbeam cu o prietenă, îmi spunea că doreşte să mergem împreună la Paris“. De la această idee, Mara a dezvoltat un fir narativ care s-a materializat într-o carte scrisă în doar o lună şi jumătate. Iată pe scurt subiectul cărţii, povestit chiar de Mara: „Alice, o adolescentă de 15 ani, trăieşte în New York. Familia ei este din nou departe, în interes de serviciu. Fata decide să aibă o astfel de vacanţă mare, aşa că se îmbarcă în avionul spre Paris. Totuşi, aici nu are parte chiar de ceea ce s-ar fi aşteptat. Furtul unui tablou şi o ştire falsă, răpirea ei şi a noii sale prietene, Yvone, o călătorie neaşteptată cu trenul şi un sentiment minunat fac din vara sa o amintire memorabilă“.



Astfel, la doar 13 ani, Mara Onel este cea mai tânără autoare de cărţi poliţiste din România şi una dintre cele mai tinere scriitoare din lume. Cea mai tânăra autoare publicată vreodată a fost americanca Dorothy Straight, a cărei primă carte, „How the world began“, a fost publicată în SUA în 1964, pe când ea avea doar 6 ani.

Inspirată de Agatha Christie



Adolescenta din Piteşti spune că lucrează deja la a doua carte, în fapt o continuare a primului roman, pe care spune că o va termina până la sfârşitul anului. Ca autori preferaţi, Mara îi nominalizează pe Agatha Christie şi pe Alexandre Dumas, iar cartea favorită este „Zece negri mititei“. „Îmi place suspansul la genul policier, îmi plac deducţiile logice“, mai spune Mara Onel.

Profesoara Cornelia Codreanu şi Mara Onel, eleva sa de elită FOTO: Denis Grigorescu

Adolescenta scriitoare ne-a povestit că are două mari pasiuni: scrisul şi limba franceză. Mara Onel spune că dragostea pentru limba franceză a început în clasa a V-a, când a întâlnit-o pe profesoara pe Cornelia Codreanu: „Am început să lucrez cu drag pentru că îmi place de dumneai. Lucrez cu drag, cu respect şi pasiune la franceză. Doamna profesoară nu mi-a impus să învăţ pe dinafară şi m-a lăsat să fiu şi creativă“.

Iar creativitatea a ajutat-o pe Mara şi la una dintre probele olimpiadei naţionale, unde a avut de redactat în franceză o scrisoare amicală către un prieten. La şcoală, Mara face franceza două ore pe săptămână. Pentru olimpiada naţională de franceză s-a pregătit cu profesoara Cornelia Codreanu în medie 3-4 ore pe zi. A contat mult şi faptul că a găsit deschidere şi la ceilalţi profesori ai ei de la Şcoala Nicolae Iorga, care au lăsat-o să se pregătească în plus.

„Este un copil delicat cu o minte strălucită“



Mara Onel a moştenit pasiunea pentru limba franceză de la mama sa, care este profesoară de franceză la Universitatea din Piteşti. Tatăl său este militar. Profesoara de franceză Cornelia Codreanu, cea care o pregăteşte la Şcoala Nicolae Iorga din Piteşti pe Mara Onel, are numai cuvinte de laudă despre eleva sa: „În clasa a V-a, Mara avea deja o bază la franceză, datorită mamei ei. La Mara e un talent pentru franceză, este mai mult decât o înclinaţie. Am fost foarte atentă la parcursul ei. În clasa a V-a şi a VI-a a luat premiul I la olimpiada judeţeană de franceză, iar în această primăvara a luat premiul I pe ţară. În anul şcolar 2015-2016, Mara a obţinut diploma DELF nivelul A1 (n.red. - un examen internaţional de certificare lingvistică la limba franceză) cu 94 de puncte, cel mai mare punctaj din ţară pentru categoria ei de vârstă. Anul trecut, în clasa a VI-a, a obţinut diploma DELF nivelul A2 de asemenea cu un punctaj foarte mare. Este un copil maleabil, dar care are în acelaşi timp o personalitate foarte puternică. Pe cât este de firavă, pe atât este de puternică. Este un copil delicat cu o minte strălucită. Anul viitor, ca să o recompensez cumva pentru performanţele ei deosebite, voi organiza un sejur lingvistic la Paris“.



Şcoala unde învaţă Mara Onel a dat de fiecare dată în ultimii şase ani olimpici naţionali premiaţi la franceză. În Piteşti există de altfel un mare interes pentru studiul limbii franceze, elevii din oraş obţinând în ultimele două decenii sute de premii la concursurile de limba franceză.