INTERVIU Cel mai longeviv baschetbalist străin din România: „La baseball sunt şi mai talentat“. Tatăl lui este un cunoscut scriitor american

Porter Troupe are aproape 3.000 de puncte înscrise în campionatul României, câştigând Cupa României şi titlul de MVP la All Star Game-ul din 2016. În 2003, Porter Troupe a participat la cel mai puternic draft NBA din istorie şi a fost aproape de a ajunge în cel mai puternic campionat din lume. Porter Troupe provine dintr-o familie fascinantă: Quincy Troupe, tatăl său, este unul dintre cei mai mari scriitori americani contemporani, a primit în 2010 prestigiosul American Book Award şi a fost biograful marelui cântăreţ de jazz Miles Davis. Mama baschetbalistului a lucrat 16 ani la The New York Times.

În sezonul 2016/17, Porter Troupe a evoluat în Polonia şi Lituania. El a terminat stagiunea în calitate de vicecampion al Lituaniei, alături de Lietkabelis Panevezys. Mare parte a carierei sale profesioniste, Troupe a jucat pentru Energia Târgu Jiu. El a câştigat Cupa României şi a fost component al echipei care s-a clasat pe locul 3 în ediţia 2014/15 a FIBA EuroChallenge. El a mai jucat în România pentru Steaua CSM EximBank Bucureşti. De asemenea, Troupe a avut angajamente în Canada şi Cipru. Porter Troupe a acordat un interviu pentru Adevărul în care vorbeşte despre cariera sa, aşteptările pentru noul sezon (ce va debuta pe 7 octombrie) şi despre familia sa.

În sezonul 2016/17 ai jucat pentru echipe din Polonia şi Lituania. Care a fost principalul motiv ce te-a făcut să revii în România şi care sunt aşteptările tale pentru noul sezon?

În fiecare an, mă relaxez şi văd care sunt cele mai bune oferte. În Polonia am fost afectat de o regulă ce promovează jucătorii locali şi care astfel mi-a redus timpul de joc. În Lituania e un campionat bun, dar numai câteva echipe îşi permiteau să îmi plătească salariul cu care eram obişnuit. Aici în România sunt cunoscut şi respectat, şi asta a contat foarte mult. Am de asemenea o relaţie foarte bună cu Hristu Şapera, antrenorul de la Piteşti. Aşteptările mele sunt mereu la fel: să fiu cât mai bun şi să câştig.

”Înfrângerea nu este în ADN-ul meu”

Echipa din Piteşti a fost campioană în 2000. Care sunt şansele unui nou titlu după 18 ani?

Simt că avem o şansă bună în acest an. Niciodată nu mă gândesc la înfrângere atunci când încep o partidă. Înfrângerea nu este în ADN-ul meu.

Eşti cel mai longeviv baschetbalist american din România. Ce te-a făcut să rămâi atât de mult aici? Te-ai gândit vreodată să te stabileşti în România?

Nu ştiam că sunt cel mai longeviv jucător. Când am venit prima oară să joc în România, nu mă gândeam că o să stau atât de mult aici. Pur şi simplu m-am simţit foarte bine aici, în special la început la Târgu Jiu. Nu m-am gândit să rămân aici permanent. Cred că mă voi întoarce în America atunci când îmi voi termina cariera.

Care erau impresiile tale despre România înainte de a veni aici în 2008 şi care sunt impresiile acum, după aproape un deceniu?

Nu ştiam prea multe despre România şi nu mă gândeam că o să rămân aici prea mult timp. Când am aterizat prima oară la Bucureşti, nu eram sigur că am luat o decizie bună să joc aici. Dar acum după ce am petrecut atâţia ani aici, am realizat că românii iubesc viaţa şi sunt nişte oameni foarte apropiaţi. E un sentiment minunat şi sunt recunoscător pentru această experienţă.

Care este cea mai amuzantă expresie pe care ai învăţat-o în româneşte?

(Râde) Nu ştiu... sunt multe. Şi nu sunt sigur că vrei să le publici.

”Am realizat de abia când am devenit adult ce bogăţie de informaţii şi cultură am primit de la părinţii mei”

Tatăl tău este unul dintre cei mai faimoşi şi premiaţi scriitori din America, în timp ce mama ta a lucrat 16 ani pentru The New York Times. Cum a fost să creşti într-o familie cu o pasiune atât de mare pentru literatură şi cultură?

Am crescut ca orice copil şi am crezut că mediul familial în care m-am dezvoltat a fost unul normal. Am realizat de abia când am devenit adult ce bogăţie de informaţii şi cultură am primit de la părinţii mei. Le voi fi mereu recunoscător pentru modul în care m-au educat.

Tatăl tău a scris în 2013 biografia legendarului jucător Earl Monroe de la NY Knicks. Cât de mult iubeşte tatăl tău baschetul?

Baschetul a fost primul lucru ce ne-a legat pe mine şi tata. M-a învăţat să joc baschet şi datorită lui ador baschetul. Tata şi fratele meu m-au făcut să mă îndrăgostesc de baschet. Iar jucătorii mei preferaţi au fost Michael Jordan şi Allen Iverson, doi baschetbalişti pur şi simplu uimitori.

Cum te-ai simţit când tatăl tău a câştigat American Book Award în 2010 şi cum s-a simţit tatăl tău când ai fost declarat MVP-ul Al Star Game-ului în 2016?

Sunt şi voi fi mereu incredibil de mândru de tatăl meu. Povestea lui de viaţă este uimitoare şi să realizezi într-o viaţă ce a realizat tatăl meu este incredibil. Tatăl şi fratele meu sunt eroii mei. Tata a fost foarte mândru şi bucuros când am fost ales MVP.

”Sunt mult mai talentat la baseball decât la baschet”

Bunicul tău a fost un apreciat judecător de baschet şi chiar a jucat în MLB. Te-ai gândit vreodată să joci baseball?

Ca să spun adevărul, am fost mereu un jucător mai bun de baseball decât de baschet. Dar am ales să joc baschet în cele din urmă. Dar sunt mult mai talentat la baseball.

Ai luat parte la draftul NBA din 2003, draft recunoscut ca cel mai puternic din istorie, în urma căruia patru viitoare vedete au fost selectate: Carmelo Anthony, Chris Bosh, Dwyane Wade şi LeBron James. Cum a fost acea experienţă?

Cei patru baschetbalişti sunt jucători uimitori şi în mod cert ar fi fost extraordinar să pot juca în NBA. A rămas un vis, dar sunt fericit în ceea ce priveşte felul în care a evoluat cariera mea.

Ce relaţie ai cu mâncarea românească? Ai un fel preferat de mâncare?

Îmi place mâncarea românească, iar felul meu preferat sunt sarmalele.

Dacă ar fi să alegi un All Star Team personal, care ar fi jucătorii aleşi?

Steph Curry, Kevin Durant, Lebron, Devin Booker şi Joel Embid

CV

A participat la cel mai puternic draft NBA din istorie

Nume: Porter Sylvanus Troupe

Data şi locul naşterii: 25 martie 1983, New York, S.U.A.

Cariera:

A jucat în NCAA (Campionatul Nord American Universitar de Baschet) pentru Portland şi Warner Pacific College

A participat în 2003 la cel mai puternic draft NBA din istorie

Înainte de a ajunge în România în 2008 a jucat pentru echipa canadiană Vancouver Volcanoes în IBL (International Basketball League)

A câştigat Cupa României cu Energia Rovinari în 2013

A obţinut locul 3 cu Energia Rovinari în EuroChallenge Cup

A câştigat titlul de MVP la All Star Game-ul campionatului de baschet al României din 2016

Vicecampion al Lituaniei în 2017 cu echipa Lietkabelis Panevezys

Trăieşte în: Piteşti.