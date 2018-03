DIICOT Piteşti: Percheziţii într-un dosar de omor din culpă. Un tânăr a murit după ce a consumat substanţe etnobotanice

Într-un comunicat dat presei, procurorii DIICOT susţin că în această cauză „există suspiciunea rezonabilă că suspectul C. I. C. a achiziţionat on-line diverse substanţe cu efect psihoactiv, substanţe care ajungeau la acesta prin intermediul firmelor de coletărie, sub formă lichidă. În continuare, suspectul a procurat material vegetal din farmacii, ceai de salvie sau ”damiana” pe care îl stropea cu lichidul cumpărat în modul mai sus menţionat, folosind o proporţie de aprox. 10mg de lichid la 30 de grame de material vegetal. Ulterior, suspectul a comercializat materialul vegetal către diverşi consumatori de pe raza judeţului Argeş, în cantităţi de de 0,25 grame de substanţă, contra sumei de 25 de lei”.





Dosar de ucidere din culpă





„La data de 11.03.2018, 4 tineri consumatori din municipiul Piteşti, s-au deplasat cu un autoturism în municipiul Slatina de unde au achiziţionat de la suspectul C. I. C., 5 plicuri de substanţă vegetală psihoactivă, pentru suma totală de 50 lei. Pe drumul de întoarcere către Piteşti, aceştia au consumat întreaga cantitate de etnobotanice iar unul dintre ei a intrat în stare de somnolenţă, fără a fi conştient. În această stare, victima a fost coborâtă din autoturism şi aşezată pe un trotuar din zona blocului nr. 2 situat pe strada Aleea Teilor din municipiul Piteşti, loc în care, la scurt timp, a fost găsită decedată”, se arată în comunicatul autorităţilor.





În urma percheziţiilor, au fost identificate şi ridicate în vederea continuării cercetărilor aproximativ 1 kg. de fragmente vegetale, 4.500 de lei, telefoane mobile şi ustensile folosite la porţionarea şi ambalarea substanţelor interzise, au specificat procurorii DIICOT.