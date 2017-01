Cum va arăta Muzeul Dacia din Mioveni. Proiectul unic în Europa de Est cu 58 de modele ale legendarei maşini româneşti

Oficialii Primăriei Mioveni au anunţat că vor începe, până cel târziu în toamna anului 2017, construcţia unui muzeu al maşinilor Dacia. Construcţia va fi ridicată pe un teren care a aparţinut uzinei Dacia de la Mioveni, în colaborare cu reprezentanţii Grupului Renault, care va bifa astfel primul muzeu de autoturisme din Europa de Est.

Construcţia ar urma să aibă anvergura unora similare din Europa Occidentală, precum cele din Mulhouse (Franţa), Wolfsburg, Stuttgart şi Munchen (Germania).

„Un teren de 11.000 de metri pătraţi va fi transferat din proprietatea Dacia în cea a Primăriei Mioveni. Transferul va fi aprobat în şedinţă de consiliu local în câteva săptămâni. Pe respectivul teren va fi construit viitorul Muzeu Dacia“, a precizat Ion Georgescu, primarul de la Mioveni.



Legat de perioada de realizare a lucrărilor la viitorul muzeu, primarul Ion Georgescu spune că acestea vor fi efectuate „în aproximativ doi ani“. „Sperăm să realizăm viitorul muzeu cu fonduri europene. Costurile pentru Muzeul Dacia se vor ridica la aproximativ 8 milioane de euro“, a adăugat Georgescu.

”Vor fi 58 de maşini la Muzeul Dacia”

58 de modele Dacia



Oficialii Primăriei Mioveni vor fi cei care vor exploata viitorul muzeu, în timp ce Dacia va veni cu toată gama de maşini produse din 1968 şi până în prezent. „Vor fi în total 58 de maşini Dacia la viitorul muzeu de la Mioveni. Suntem foarte mulţumiţi de modul în care Dacia se implică în acest proiect de anvergură. Deja cei de la Dacia au un stoc de 30 de maşini strânse şi aflate în conservare“, mai spune primarul Georgescu.



Spaţiu complex



Parterul muzeului Dacia va fi reprezentat în plan prin două elipse stilizate, una închisă perimetral ce are ca funcţiune o sală de conferinţe şi prezentare pentru noile modele, iar cealaltă vitrată, care adăposteşte o recepţie, un magazin de suveniruri, un departament de vânzări etc. La etaj, aceste două corpuri vor fi legate printr-un spaţiu expoziţional circular. Vor fi expuse acolo piese auto, motoarele, procedeele de asamblare şi modelele gamei actuale Dacia, precum şi cele de epocă recondiţionate. O sală multifuncţională va facilita vizionarea materialelor foto şi video făcând legătura cu trecutul.



„Va fi un proiect grandios din metal şi sticlă, cu săli de conferinţă, săli de prezentare, cu muzeul în sine, cu 58 de maşini, începând de la primul model din 1968. Se va lega din punct de vedere al arhitecturii cu bazinul de înot, cu sala de sport, cu exportul de la Dacia, fiind si central zero al oraşului din punct de vedere al agrementului“, a mai spus edilul din Mioveni. Muzeul va include şi modele unicat. Autorităţile se aşteaptă ca viitorul muzeu Dacia să atragă zeci de mii de vizitatori din ţară şi străinătate în fiecare an.

La Satu Mare este un muzeu al maşinilor istorice Dacia

În mai 2016, la Satu Mare a fost inaugurat primul muzeu de maşini istorice Dacia din ţară, investiţia de peste un milion de lei fiind făcută de proprietarul unei firme de transport persoane.

Muzeul cuprinde 10 maşini Dacia, modelele 1100, 1300, 1310, dar şi un Logan din 2015, ediţie limitată. Pe lângă maşini, mai sunt expuse un portret al lui Nicolae Ceauşescu şi vechi obiecte din perioada comunistă.

Cel mai mare muzeu dedicat automobilelor este în Franţa

Muzeul din Mulhouse are nu mai puţin de 520 de maşini FOTO: citedelautomobile.com



Cel mai mare muzeu din lume dedicat automobilului se numeşte „Cite de l'Automobile” şi se află în localitatea Mulhouse, la graniţa Franţei cu Elveţia şi Germania. Obiectivul turistic se întinde pe 25.000 de metri pătraţi şi deţine aproximativ 520 de maşini, cea mai importantă fiind colecţia Bugatti ce conţine mai multe modele din seria Type 35, apărute începând cu anul 1925.

Aproximativ 200.000 de oameni trec în fiecare an pragul muzeului. Un bilet de intrare costă 11,5 euro pentru un adult cu tur complet şi 9,5 euro fără vizita la circuit.

Franţa deţine zeci de astfel de muzee dedicate automobilelor, printre care: “Muzeul masinilor sefilor de stat” din Avallon, “Muzeul automobilului Henri Malartre” din Lyon sau “Muzeul Peugeot” din Sochaux.

La Stuttgart, în Germania, se află un alt muzeu auto foarte căutat, cel al mărcii Porsche. Porsche Museum are 80 de secţi diferite ce includ de la exponate rare şi piese istorice, până la prototipuri de curse. A fost înfiinţat în anul 1976 şi găzduieşte în total 300 de automobile.

BMW are propriul muzeu în Munchen, capitala Bavariei. Clădirea a fost proiectată de arhitectul Karl Schwanzer la foarte mică distanţă de cartierul general al firmei, unde sunt proiectate noile modele de autoturisme şi motociclete şi unde se întocmeşte strategia companiei. Muzeul BMW a fost deschis în 1972 şi are sute de mii de vizitatori anual.