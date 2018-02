Ce s-a ales de averea fondatorului Partidului Ţărănesc. „Când i-au adus oasele aici, ca să le înhumeze, Securitatea nici nu ne-a lăsat să ne apropiem“

Nea Ion Miloiu din Dobreşti - Argeş are 82 de ani. E mândru că l-a cunoscut pe marele om politic argeşean Ion Mihalache (1882 -1963).

„În curtea dumnealui am crescut. Copilăria acolo mi-am petrecut-o. Fratele meu mai mare era argat la ei, un fel de administrator. Eu, născut în ’36, am prins sărăcia aia din anii ’40. Mă duceam şi eu acolo, după fratele meu, ca să mănânc ceva, ce rămânea de pe la masa stăpânilor. Erau nişte oameni deosebiţi şi chiar îmi dau seama că de atunci n-am mai întâlnit pe nimeni aşa. Dânsul era intelectual, dar se purta ţărăneşte. Era un om deosebit, viguros, puternic, dar blând. Nemaipomenit de bun!

Mi-au rămas în cap câteva amintiri pe care n-o să le uit cât oi trăi, cum Ion Mihalache mă mângâia pe creştet şi-mi dădea câte un ban de cinci lei. Ştiu şi-acum, pe-o parte era o ţărancă ce torcea, pe cealaltă, o ţărancă care depănuşa un porumb... De fecare Paşte, de fiecare Crăciun, îmbrăca toţi copiii din sat, fete şi băieţi, de la cămăşuţe ţărăneşti, pantalonaşi şi veste, la ghetuţe sau bocănciori....Apoi, făcea nişte pomeni imense. Lua toţi copiii din şcoală şi-i băga la mese, că era sărăcie mare”, povesteşte, pentru Adevărul, nea Ion Miloiu (foto jos).

"Când i-au adus oasele aici, ca să le înhumeze, Securitatea nici nu ne-a lăsat să ne apropiem"



Toată comuna Dobreşti ştie despre destinul tragic al celui mai mare personaj istoric pe care l-a dat Dobreştiul. Un erou, la propriu, pentru că s-a distins în luptele duse de regimentele muscelene, la trecătorile de pe Valea Dâmboviţei, pe fronturile de la Oituz şi Mărăşeşti, fapte pentru care a primit ordinul militar de război „Mihai Viteazul”.

Este omul politic care a organizat şi militat pentru referendumul prin care populaţia din Basarabia a hotărât, în 1918, revenirea la patria mamă. Ministru în mai multe guverne, fondator şi preşedinte al Partidului Ţărănesc, a fost arestat de comunişti şi condamnat la închisoare pe viaţă în urma unei diversiunii cunoscute ca „Înscenarea de la Tămădău”, căreia i-au căzut victime mai multe personalităţi marcante ale PNŢ. Condamnarea a venit la pachet cu o confiscare a întregii averi, inclusiv a casei din Dobreşti - Argeş. A murit în închisoarea de la Râmnicu Sărat, pe 5 februarie 1963, după 6 ani de temniţă grea.



„L-au arestat, iar apoi, noi, pe aici, prin sat, n-am mai ştiut nimic de el. Când i-au adus oasele aici, ca să le înhumeze, Securitatea nici nu ne-a lăsat să ne apropiem. Ne-am dus şi noi la biserică, da nu ne-au lăsat să vedem nimic. Abia apoi am putut să-i aprindem lumânări”, mai povesteşte Ion Miloiu.

Bătrânul ne însoţeşte până la casa memorială Ion Mihalache, pe lângă care şi-a petrecut copilăria. Clădirea, monument istoric de categorie B, ca şi curtea, nu mai au nimic din strălucirea de odinioară.

Terasa pe care Ion Mihalache stătea de vorbă cu Iuliu Maniu

„Aici era o terasă frumoasă. Mi-l amintesc pe domnul Mihalache când venea cu Maniu şi cu alţi prieteni. Se aşezau la o masă şi sorbeau din cafea, la discuţii pe probleme politice sau de prietenie. Nu ştiam noi atunci, că eram copii, dar bănuiam că vorbeau lucruri mari. Dincoace era o păstrăvărie plină cu peşti de diferite culori. Conducta de la cişmea trecea pe aici şi mergea la Baia Comunală, baie făcută tot de Mihalache. Se duceau ţăranii noştri să facă baie acolo... Multe lucruri a făcut pentru locurile astea... Inclusiv fabrică de marmeladă. Nu mai vorbesc de ce a făcut pentru şcoli”, mai spune Ion Miloiu.

Păstrăvăria

De amintit că omului politic ţărănist i se datorează legea din 1920 (cunoscută sub numele de „Legea lui Ion Mihalache”), prin care, pentru instruirea elevilor, s-au atribuit şcolilor agricole terenuri în suprafaţă de circa 100 ha, iar celor horticole de 25 de ha. A fost un militant pentru cooperative formate în mod voluntar de către ţăranii improprietăriţi la întoarcerea de pe front. A organizat obştea sătească de la Topoloveni-Argeş, asociindu-i pe ţărani într-o cooperaţie cu rezultate bune în plan economic şi social. Datorită lui, la Topoloveni, ţăranii au beneficiat de şcoli superioare, de asistenţă medicală, de cămin cultural, de baie comunală şi, în general, de un standard civilizat de existenţă.

Ion Mihalache a rămas un simbol, mai ales pentru Argeş şi pentru comunitatea de la Dobreşti, iar vestea readucerii casei sale memoriale la strălucirea de altădată îi bucură pe localnici.

„Casa memoriala Ion Mihalache, situată în satul Dobreşti, comuna Dobreşti, datează de la sfârşitul sec. XIX şi e legată de activitatea omului politic ţăranist Ion Mihalache. Este vorba despre o clădire tipic rurală, fară valenţe arhitecturale deosebite. Proprietarii au vândut-o în 2016, cu excepţia folosinţei a două camere din casa veche, în care funcţiona dispensarul comunal Dobreşti. Este într-o stare precară de conservare, cu excepţia zonei dispensarului. Noua proprietară a primit din partea DJC Argeş obligatia de folosinţă a monumentului, urmând să facă lucrări de reabilitare. Până acum, nu a prezentat un proiect în acest sens, pentru avizul DJC Argeş”, a declarat, pentru Adevărul, Cristian Cocea, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Argeş.

"Tot ce se afla înăuntru, mobilier, utilităţi, a dispărut"

Imobilul a ajuns în proprietatea familiei Simionescu, oameni generoşi din Dobreşti care vor să-l păstreze ca pe o casă memorială.

„În casa aceasta m-am născut, pe vremea când funcţiona ca dispensar. Moştentorii sunt cei care ne-au contactat pentru a vinde acest imobil. De fapt, achiziţionarea este proiectul fiicei mele, pentru restaurare, pentru muzeu, pentru punerea în valoare a istoriei, a tradiţiilor, a importanţei omului politic Ion Mihalache, care este un simbol puternic, recunoscut nu doar de comunitatea din Dobreşti, un factor de echilibru la momentul respectiv. Sunt însă multe de făcut. Gândiţi-vă la următorul fapt: tot ce se afla înăuntru, mobilier, utilităţi, a dispărut. Totul trebuie adus la starea iniţială, ceea ce înseamnă o documentare, implicarea unor specialişti în restaurare, respectarea legislaţiei în domeniu. Vorbim depre proiect care să readucă la lumină Casa Memorială Ion Mihalache”, a declarat, pentru Adevărul, omul de afaceri Nicolae Simionescu.

Printre cei care s-au născut în casa Ion Mihalache se numără şi primarul comunei Dobreşti.

„În 1968, acolo am venit pe lume, şi ca mine, mulţi din comuna asta. A funcţionat mulţi ani ca dispensar, între 1967 şi 2015, şi a fost bine, că s-a mai conservat cât de cât, dar de când a fost retrocedată pe legea 10, pentru că a rămas goală, s-a degradat şi mai tare, până la 90%. Ne bucurăm acum că a ajuns pe mâini bune. Acest om de afaceri care a cumpărat-o a mai renovat o biserică, distrusă în proporţie de 70% şi a restaurat-o astfel încât acum arată nemaipomenit de bine. Ne bucurăm sincer că n-o să facă din ea hotel sau restaurant, ci o s-o păstreze ca şi casă memorială după ce o va renova”, a declarat, pentru Adevărul, Irinel Georgescu, primarul comunei Dobreşti.

În casa Ion Mihalache a funcţionat un dispensar care avea inclusiv sală de naşteri

Ce spune nepotul lui Ion Mihalache

„Noul proprietar, atunci când a intrat în posesia imobilului, a promis că nu-i va schimba destinaţia. Cât priveşte aspectul exterior, Legea 422/2001 obligă proprietarul să repare imobilul care trebuie să rămână cu aspectul iniţial. Eu ridic o rugăminte către locuitorii comunei în privinţa bunurilor care se găseau în imobil. Din câte am aflat de la mama mea, Niculina Mihalache, văzând cum evoluează lucrurile în ţară, a dat multe din lucrurile proprii către cunoscuţi din comună, să aibă grijă de ele şi, când lucrurile se vor aranja, să-i fie aduse înapoi. Însă, la întoarcerea acesteia din Bărăgan - comuniştii lăsându-i o cameră în care să locuiască - degeaba a insistat să-i fie aduse lucrurile înapoi, unele de mare valoare”, a scris Titi Marina, nepotul lui Ion Mihalache, într-o postare pe Facebook.