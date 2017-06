FC Argeş revine Municipiului Piteşti. Primarul Cornel Ionică: „Oferta noastră de cumpărare a brandului  a fost oficial acceptată“

"Am bucuria să vă anunt că oferta noastra de cumpărare a Brandului FC Argeş a fost oficial acceptată. Imediat începem demersurile de înscriere a echipei de fotbal în noul campionat cu denumirea FC Argeş. Hai FC Argeş, echipa redată piteştenilor!", a anunţat, sâmbătă, primarul Piteştiului, pe pagina sa de Facebook.

Imediat au apărut şi comentarii. "Pasul 1 a fost realizat. Urmează pasul 2 şi anume cel cu promovarea. Anul ăsta nu cred că va fi posibil, deoarece nu dispunem de un lot aşa de valoros. Peste doi ani va trebui să ne propunem revenirea în prima liga", a scris, pe aceeaşi pagină, Florin Tudosie.





Vestea bună vine după ce, pe 15 iunie, a avut loc o şedinţă extraordinară a Consiliului Local în care s-a luat o decizie îndelung aşteptată de către iubitorii sportului, ai fotbalului şi ai echipei FC Arges Piteşti. Consiliul Local a aprobat în unanimitate alocarea sumei necesare pentru achiziţionarea brandului FC Argeş: 550.000 de lei, plus TVA-ul aferent, tot atunci anunţându-se şi pasul următor: definitivarea tranzacţiei dintre Consiliul local Piteşti şi ANAF. Procedura de valorificare a brandului a pornit de la suma de 311.320 euro plus TVA, iar in decursul celor doi ani de la pronunţarea falimentului FC Argeş au fost organizate nu mai putin de 41 de licitaţii fără vreun rezultat.





Urmează, până la sfârşitul lunii, schimbarea denumirii echipei de fotbal a municipalităţii, din SCM Piteşti în FC Argeş. În debutul campionatului celei de-a doua ligi, din această toamnă, noua echipă a Piteştiului va purta, din nou, numele FC Argeş.