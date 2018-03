A fost Iacob fratele de sânge al lui Iisus? Ce spune unul dintre cei mai mari experţi în textele evanghelice

Pe un sarcofag de piatră ce datează din secolul I şi descoperit în 2002, se poate citi inscripţia ”Iacob, fiul lui Iosif, fratele lui Iisus”. Proprietarul sarcofagului, colecţionarul evreu Oded Golan, a fost dat în judecată de statul evreu, fiind acuzat de fals, iar procesul durând peste 10 ani. În cele din urmă, acuzaţiile împotriva colecţionarului au fost retrase. Mai mult, zeci de experţi din toată lumea sarcofagul şi inscripţiile de pe el, concluzionând că acesta datează din secolul I, din perioada în care ar fi trăit familia lui Iisus, şi că inscripţiile de pe artefact sunt autentice.

În noiembrie 2017, Geoffrey Smith şi Brent Landau, profesori de la Universitatea din Texas, au găsit un text în arhivele de la Oxford, care datează din urmă cu 1.600 de ani. Experţii au găsit mai multe fragmente greceşti din secolul al V-lea sau al VI-lea, din prima apocalipsă a lui Iacob. Documentul face parte dintr-o colecţie antică, cunoscută sub numele de biblioteca Nag Hammadi şi descrie învăţăturile secrete ale lui Iisus faţă de „fratele său”, Iacob.

Legat de dovezile în favoarea legăturii de sânge dintre Iisus şi Iacob am stat de vorbă cu profesorul american Ben Witherington. Autor a peste 50 de cărţi, Ben Witherington este invitat frecvent la posturi de top precum CNN, NBC, ABC sau The Discovery Channel. Ben Witherington este din 1981 doctor în Teologie la Universitatea din Durham-Marea Britanie şi are un master summa cum laude la seminarul teologic Gordon-Conwell din SUA. Profesorul Ben Witherington este şi membru al prestigioasei SNTS (Studiorum Novi Testamenti Societas-Societatea de Studiu al Noului Testament), ce reuneşte experţi din toată lumea. Profesorul Witherington vine şi cu argumente conform cărora Fecioara Maria a mai avut copii, exemplificând cu pasaje interpretate din Biblie şi cu dovezile găsite în osuarul lui Iacob, osuar descoperit în 2002.

”Iacob şi Iisus au aceeaşi mamă, pe Maria”

Legat de osuarul lui Iacob, profesorul Ben Witherington (foto stânga) spune că acesta ”a fost certificat de către epigrafi (experţi în inscripţiile vechi) nu numai ca un osuar autentic din secolul I, ci şi ca un osuar cu o inscripţie autentică ce spune: ”Iisus, fiul lui Iosif, fratele lui Iisus”. Specialiştii au căzut de acord că este sarcofagul lui Iacob, fratele lui Iisus. Implicaţiile sunt clare. Iacob, care este fratele mai mic al lui Iisus, este fiul lui Iosif, dar este de asemenea fratele lui Iisus, dar deoarece Iosif nu este tatăl lui Iisus din Nazaret, atunci el este fratele lui Iisus deoarece au aceeaşi mamă, pe Maria”.

Tot profesorul Ben Witherington mai spune: ”Noul Testament este cât se poate de clar privind relaţia de rudenie dintre Iacob şi Iisus, vorbind regulat despre fraţii şi surorile lui Iisus. Mai mult, aşa cum scrie în Evanghelia după Marcu, rezidenţii din Nazaret ştiau că aceşti copii sunt ai Mariei. Dacă ar fi fost copiii lui Iosif, sau verişorii lui Iisus, atunci ar fi fost folosit altfel de limbaj. Iar ei sunt numiţi fraţii (adelphoi) şi surorile lui Iisus în Noul Testament grec. Mai mult, inscripţia în aramaică de pe osuarul lui Iacob ar fi putut folosi cuvântul în aramaică pentru ”verişor” pentru a descrie legătura de rudenie dintre Iacob şi Iisus. Dar nu o face, şi foloseşte cuvântul din limba aramaică pentru ”frate” Toate cele patru evanghelii folosesc acelaşi termen din aramaică”.

”Iosif a avut relaţii sexuale cu Maria după naşterea lui Iisus”

Profesorul Ben Witherington a vorbit pentru Adevărul şi legat de faptul că protestanţii pe de o parte şi catolicii pe de altă parte au păreri diferite asupra subiectului virginităţii perpetue a Mariei. ”Întreaga idee a virginităţii perpetue a Mariei nu s-a născut în secolul I sau pe baza Noului Testament, ci vine dintr-o scriere apocrifă de la sfârşitul secolului al II-lea şi a prins contur deoarece creştinismul timpuriu a îmbrăţişat noţiunea conform căreia sfinţenia cerea abstintenţă de la activitatea sexuală, cu alte cuvinte, ascetism. Iar acesta nu era un concept evreiesc timpuriu şi nu cred că era şi conceptul Mariei şi al lui Iosif, care erau evrei.

În Evanghelia după Matei scrie că ”Iosif nu a cunoscut-o pe Maria decât după ce ea i-a dat naştere lui Iisus”. Modul normal de a citi şi interpreta această frază este acela că Iosif a avut relaţii sexuale cu Maria după naşterea lui Iisus. Mai mult, Evanghelia după Luca ne spune că Maria a trecut prin ritualul normal de purificare pe care femeile evreice îl fac după ce dau naştere unui copil. Istoric, Maria nu a fost o virgină perpetuă”.

În opinia profesorului Ben Witherington, ”motivul pentru care protestanţii şi catolicii şi ortodocşii nu sunt de acord asupra acestui subiect este din cauza faptului că ortodocşii şi catolicii acceptă tradiţiile ulterioare despre Maria ca fiind o virgină perpetuă, iar protestanţii se leagă de ceea ce Biblia spune de fapt. Este interesant că virginitatea perpetuă a Mariei a devenit dogmă catolică de abia după ce a fost dat un decret papal pe această temă în secolul al XIX-lea. Inainte de aceasta, era o varietate de opinii catolice acceptate pe această temă”.