Tradiţie păstrată de săteni la mormântul ostaşilor germani ucişi de ruşi. Cum au căzut nemţii în capcană pe final de război

Într-o pădure din satul Brateş, comuna Tarcău, localnicii păstrează tradiţia de a-i comemora pe soldaţii germani căzuţi în acel loc, în timpul retragerii din faţa armatei ruseşti. Şi în acest an, în prima zi de sâmbătă după Paşti, oamenii au venit pentru a aprinde lumânări la mormântul străjuit de patru brazi şi de o troiţă ridicată în 2006.

Sătenii au depus flori la mormântul celor opt soldaţi şi au adus cu ei ouă roşii, cozonac şi vin, iar preotul paroh Emilian Căruceru a oficiat o slujbă de pomenire.

„Avem această datorie morală şi creştinească de a ne reaminti şi pomeni pe cei căzuţi în luptă, ştiuţi şi neştiuţi, cum spune rugăciunea noastră, şi pe care n-are cine să-i pomenească, fie că sunt ortodocşi, fie de alte confesiuni“, a precizat preotul Căruceru, la finalul slujbei.

Cum au căzut soldaţii nemţi în capcană

Povestea soldaţilor fără nume care odihnesc în groapa comună de la Brateş este ştiută cel mai bine de Nicolae Benedek. Acesta s-a născut în februarie 1944, iar scenele care au dus la uciderea nemţilor s-au petrecut şapte luni mai târziu, în septembrie.

„Istoria acestui mormânt şi ce s-a petrecut aici le ştiu de la tata, Iosif Benedek, de când eram copil. Aveam vreo 3-4 ani când m-a adus prima dată şi mi-a arătat mormântul, iar povestea mi-a spus-o de mai multe ori. În septembrie 1944, nemţii erau în retragere, venind de peste munţi, dinspre Roznov, pe o linie ferată pe care circula un tren forestier, un fel de mocăniţă. Ruşii demontaseră o şină, iar atunci când au ajuns la Brateş, trenul nu a mai putut înainta. I-au prins pe nemţi atunci într-o ambuscadă şi i-au mitraliat pe toţi“, spunea Nicolae Benedek.



Nicolae Benedek (74 de ani) ştie povestea soldaţilor germani de la tatăl său

Tatăl său a auzit focurile de armă şi, după un timp, s-a dus împreună cu alţi localnici, să vadă ce a rămas după rafalele din pădure.

„Tata i-a găsit pe soldaţii germani morţi şi i-a îngropat pe toţi în acelaşi loc. Le-a pus o cruce la cap şi a sădit şi patru brazi, în cele patru colţuri ale mormântului, în ideea că, dacă o să putrezească crucea, măcar să rămână copacii, ca semn că acolo este un mormânt “, mai spunea Nicolae Benedek, cel care a înlocuit în 2006 crucea de la mormânt şi are grijă ca de atunci, an de an să se oficieze ceremonialul religios.