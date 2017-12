Misterioasele piramide din Carpaţi. Cum au ratat amatorii de senzaţional, în 2017, experienţe ezoterice în Ceahlău şi Bucegi

Umbra piramidală, spaţială sau holografică - iată doar câteva din denumirile date fenomenului care se produce pe muntele Ceahlău în primele zile ale lunii august, dar poate fi vizibil chiar şi mai târziu.

De câţiva ani, sute de doritori să fie martori la acest fenomen, iau cu asalt muntele pe data de 6 august, considerând că atunci fenomenul are intensitate maximă. În acelaşi timp, pe 6 august creştinii ortodocşi serbează „Schimbarea la Faţă”, zi de hram şi pentru mănăstirea de pe Ceahlău, aşa că în ziua respectivă muntele e un furnicar de turişti şi pelerini.

Cei care vor să observe piramida holografică trebuie să să se trezească dis-de-dimineaţă (ori să înnopteze sus pe munte) şi să fie înainte de răsărit pe vârful Toaca (1.904 m), locul unde se vede umbra piramidei. O altă condiţie, capriciu al naturii care joacă feste deseori, este ca linia orizontului spre est să nu fie blurată de plafonul de nori în momentul în care soarele îşi face apariţia.

„Piramida este o compunere de minimum patru umbre. Vârful Toaca are formă de piramidă regulată cu baza un pătrat, iar sub acţiunea razelor solare dinspre est, are o umbră în formă de triunghi isoscel. Stânca Piatra Ciobanului, fiind mai mică şi mai joasă, face altă umbră, prelungă. La fel, Piatra Vulcanului şi Panaghia. Peste toate se suprapune lumina ce trece prin şaua muntelui. Pe 6 august, dimineaţa, datorită poziţiei soarelui, toate umbrele se unesc la vârf şi se creează o imagine magnifică tridimensională, ca holograma unei piramide”, susţinea Mihai Marin, un observator pasionat al fenomenului.

Soarele n-a mai format piramida

Pe 6 august 2017, mulţimea cocoţată pe al doilea vârf al masivului Ceahlău, a aşteptat în van ca soarele să producă piramida. La ora 6.00, soarele se lăsa aşteptat şi strecura îndoiala în inima celor circa 500 de oameni care s-au încumetat să urce toată noapte pentru a ajunge pe vârful Toaca. Plafonul de nori de la răsărit a împiedicat globul să-şi facă treaba pentru care a venit atâta amar de lume.





Pe lângă deziluzia ratării fenomenului, cei care au mai rămas pe munte au mai avut o surpriză neplăcută. În jurul orei 13, o ploaie torenţială care s-a abătut asupra muntelui a surprins grupuri de turişti şi le-a dat de treabă salvamontiştilor.

În dimineţile care au urmat, după ce precipitaţiile au rarefiat atmosfera, puţinii turişti aflaţi pe vârful Toaca au avut ocazia de a surprinde fenomenul piramidei.

„Fenomenul este spectaculos şi se vede în fiecare dimineaţă, dar şi seară. Fiţi raţionali şi nu mai veniţi aiurea numai pe data de 6 august că, zău, nu are niciun sens să vă înghesuiţi ca nebunii. Nu vă mai luaţi după toţi smintiţii care dau explicaţii care mai de care mai fantasmagorice. Studiaţi prognoza meteo, veniţi în Ceahlău după câteva zile cu ploaie când se anunţă timp frumos, dar atmosfera este încărcata de vapori. Vă garantez că o să vedeţi piramida şi nu o umbră triunghiulară, cum văd majoritatea din cauza secetei. Fenomenul se vede şi seara la apus pe partea cealată şi se mai formează într-un loc din Ceahlău mult mai impresionant ca cel din zona Vf. Toaca numai că durează foarte puţin”, a reacţionat Raul Papalicef, şeful Salvamont Neamţ a doua zi după agitaţia de pe munte.

Piramida energetică din Bucegi, inaccesibilă

O altă atracţie a vânătorilor de trăiri unice pe munte este fenomenul piramidei energetice care învăluie Sfinxul din Bucegi. Pe 28 noiembrie, considerată în această tradiţie Ziua Sfinxului, grupuri de persoane urcă pe platul Bucegi special pentru acestă sărbătoare . Se spune că este singura zi din an când, la apusul soarelui, deasupra Sfinxului de pe Platoul Bucegi, razele formează un fel de piramidă cu vârful întors, considerată magică, iar oamenii vin să se încarce cu energie pentru tot restul anului.

Anul acesta, credinţa înverşunată într-un mit a determinat un grup de persoane să-şi pună viaţa în pericol doar pentru a participa la fenomenul anunţat fix la ora 16.45, atunci când se spune că muntele emană energii puternice pe care doar iniţiaţii le pot simţi.





În dimineaţa zilei de marţi 28 noiembrie, mai multe grupuri organizate au pornit, unele din Dâmboviţa, din zona Peştera, altele din Sinaia, cabana Dichiu, spre Sfinx. Cu toţii au ignorat avertismentele Adminstraţiei Naţionale de Meteorologie, care emisese încă de duminică un cod portocaliu de ninsori şi viscol pentru zona muntoasă a judeţului Prahova.

Aşa se face că grupul de 60 de persoane care a încercat să ajungă la Sfinx a rămas blocat pe munte din cauza viscolului. Din cauza vremii nefavorabile şi în primul rând a vântului care sufla cu putere pe platoul Bucegi, turiştii nu au mai putut coborî singuri şi au cerut ajutorul salvamontiştilor.

Chiar dacă nu şi-au atins scopul, turiştii au găsit explicaţii, unii considerând că Sfinxul a fost cel care nu a dorit ca oamenii să nu ajungă la el. Pentru alţii, aventura a meritat, iar mitul piramidei energetice este cât se poate de credibil, mai ales pentru cei iniţiaţi:

„Sfinxul, poate ştiţi, face parte din triunghiul sacru, alturi de Peşterea Ialomiţei şi de Vârful Omu şi Bucura. Este o zonă încărcată energetic. Am fost de mai multe ori acolo, şi în peşteră, şi la vârful Omu, şi la Sfinx, şi pot să spun că am simţit energii foarte puternice. Acuma nu ştiu dacă toată lumea simte acea energie, probabil că trebuie să ai dezvoltate nişte simţuri, să ai deschise nişte căi de sus, este posibil acest lucru. (...)Senzaţia din momentul acela este greu de explicat în cuvinte, este unică, de fiecare dată este inedită. Mulţi oameni cunosc acest fenomen”, povestea, pentru Adevărul, Aurelia David, o brăileancă de 55 de ani fascinată de legenda Sfinxului. Aurelia a făcut parte din grupul de turişti care a plecat spre Platoul Bucegilor cu un organizator din Sinaia.

„Ca să intri în acea atmosferă, trebuie să fii puţin instruit în problematica asta. Am văzut foarte multă lumea curioasă care vine acolo, însă mulţi vin degeaba. Trebuie să ştii să intri în tehnica meditaţiei, să te documentezi înainte despre ce este în jur. Este benefică această energie. Avem canale energetice în corp, care percep şi preiau energia cosmică. Eu dacă am lucrat la Salvamont 25 de ani, mai ales când nu era nimeni pe acolo mă duceam în zona aceea şi meditam. Lucrul acesta mi-a îmbunătăţit şi starea de sănătate. Am 68 de ani şi nu îmi dai mai mult de 55. Astea sunt beneficiile acestei trăiri. Când mă ducem acolo, o noapte - două după ce mă încărcam cu energie, nu dormeam mai mult 4 ore, iar a doua zi zburdam, nu eram obosit”, este o altă opinie despre acest subiect împărtăşită pentru Adevarul de Vasile Băcanu, fost membru Salvamont Dâmboviţa.