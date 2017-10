VIDEO Bărbatul filmat făcând sex oral pe soclul statuii lui Mihai Viteazul: „Aşa mă caracterizaţi, zici că îs de la ISIS“

După ce şi-au văzu isprava pe site-urile de ştiri, tinerii care, în noapte de joi spre vineri, au fost filmaţi în timp ce făceau sex oral pe soclul stauii lui Mihai Viteazul din Piaţa Unirii din Oradea, s-au prezentat la Poliţie.

Este vorba despre orădeanul Ştefan Sebastian Covăşdan, în vârstă de 30 de ani, şi de Florica H., de 28 ani, din Marghita. Ambii sunt cercetaţi penal acum, în stare de libertate, pentru ultraj contra bunelor moravuri, faptă ce se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amendă.

Pe contul personal de Facebook, orădeanul Covăşdan a postat un mesaj, deranjat fiind de filmarea în care apare, şi de mediatizarea subiectului:

“Ce am făcut??? Am dat o m..., pt asta mă acuzaţi??? Voi n-ati dat la tinereţe, nu aţi făcut nebunii??? Nu am omorât, nu am dat în cap... ce vreţi, măăă??? Ce vreţi??? Ce am făcut aşa deplasat, măiii??? Aşa mă caracterizaţi, zici că îs ăia de la Isis...”, a scris orădeanul pe Facebook.

Poliţia a demarat anchetă în cazul celor doi. Filmarea arată că tânărul beat care s-a urcat pe soclul statuii, şi-a dat pantalonii jos şi a aşteptat ca o tânără să-i fac facă sex oral, cerându-i, pe ton impunător, să continue actul sexual.

Tânărul aflat sub influenţa băuturilor alcoolice vorbeşte rudimentar, are în mână un pahar de bere şi se dă în spectacol într-un loc public, deşi i se atrage atenţia că "te vede lumea".

Scena a fost filmată cu telefonul mobil de alţi tineri, care s-au distrat copios inclusiv pe tema umilirii fetei, care, deşi înjurată, a continuat actul sexual.

"După aproximativ un minut în care s-au adresat mai multe înjurături şi vorbe obscene, tânăra s-a oprit, de frică «să nu cheme garda» unul dintre cei care treceau prin Piaţa Unirii", scrie Bihon.ro.

Filmarea a fost ştearsă de pe Facebook, dar Poliţia s-a autosesizat şi a demarat o anchetă.