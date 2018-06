Bancuri cu medici. „Am operat un tip pe creier. Când i-am deschis cutia craniană, era goală, doar o aţă dintr-o parte în alta“

1. O tipă se duce la medic cu nasul umflat. Medicul o întreabă:

- Albină?

- Da.

- S-a pus pe nasul dv.?

- Da.

- V-a înţepat?

- N-a avut timp, pentru că soţul meu a şi lovit-o cu lopata.



2. Într-o sala de urgenţă: Doctorul către pacient:

-Ce s-a întâmplat de ţi-ai ars urechea stânga?

Pacientul:

-Păi, să vedeţi, călcam o cămăşă şi a sunat telefonul.

Din greşeală am dus călcătorul la ureche, în loc de telefon, cu mâna

stânga că sunt stângaci.

Doctorul:

-Bine, bine dar şi urechea dreaptă-i arsă!

La care pacientul:

-Păi, am sunat după salvare!



3. Pacientul, la oftalmolog.

- Bună ziua.

- Bună ziua, ce problemă aveţi?

- De câteva zile am observat pe ochiul drept o pată roşie. Ochiul este foarte sensibil la lumină şi văd foarte înceţoşat.

- Medicul se uită la ochi, după care îi prescrie nişte picături.

După câteva zile pacientul revine, medicul îl cheamă înăuntru şi îi spune:

- Văd că pata a dispărut, lumina vă mai afectează?

- Nu, îi răspunde pacientul, acum am orbit de tot!



4. -Doctore, uită-te la mine să vezi ce am, că mă simt cam rău.

Se uită doctorul:

-Mai, uitându-mă în ochiul tău, văd că suferi de reumatism, ciroză hepatică, astm şi...

-Doctore, uită-te şi în celălalt ochi că ăsta-i de sticlă.



5. Un medic neurochirurg iese ameţit din sala de operaţie şi se spijină de peretele din hol.

Un alt coleg de-al său, văzându-l în starea respectivă, îl întreabă:

-Ce-ai păţit, colega, te simţi rău?

-Oh! De când sunt medic nu mi s-a mai întâmplat aşa ceva. Am făcut astăzi o operaţie pe creier unui tip.

-Şi!?

-Când i-am deschis cutia craniană era goală; doar o aţă dintr-o parte în altă a capului.

-Şi! ?

-Când i-am tăiat aţa i-au căzut urechile !!