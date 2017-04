VIDEO Mesajul astronautului Thomas Pesquet de pe Staţia Spaţială Internaţională pentru şapte elevi din Paşcani: „Aţi făcut o treabă excelentă!“

Experimentul ştiinţific realizat de echipa „MiBus researchers“ de la Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc” din Paşcani a intrat în finala competiţiei „Astro Pi“, organizată de către Agenţia Spaţială Europeană (ESA). Din echipa ieşeană fac parte Irina Costaş, Georgiana Druc, Nicuşor Acatincăi, Alexandru Baciu, Andrei Buzatu, Paul Dascălu şi Răzvan Nemţanu, elevi în clasa a IX-a la specializarea „Tehnician Operator Tehnică de Calcul”.

Tinerii au fost coordonaţi de profesorul Adrian Tomuş, care până acum i-a ajutat să treacă de probele lansate în cadrul competiţiei. „Cei de la Agenţia Spaţială Europeană ne-au trimis o plăcuţă de achiziţie, de fapt un mini-calculator, cu procesor, memorie şi un modul de senzori- de temperatură, de presiune, de umiditate atmosferică, magnetoscop etc. Au fost trei faze pentru această competiţie. După ce am depus ideea noastră de proiect şi ne-au trimis cei de la ESA acea plăcuţă de achiziţie şi modulul de senzori, am primit două misiuni. O misiune impusă de Agenţia Spaţială, unde trebuia să detectăm prezenţa echipajului de astronauţi, cu ajutorul senzorilor pe care doream noi să-i folosim. A doua misiune era la alegerea echipei având totuşi câteva condiţii. Adică nu aveam voie să folosim camerele video, nici mouse-ul şi trebuia să facem programarea în Python şi durata de rulare a programului trebuia să fie de trei ore“, a explicat profesorul Adrian Tomuş.

Astfel, echipa de la Paşcani a venit cu o idee legată de utilizarea senzorilor pentru a monitoriza parametri de mediu- temperatură, umiditate şi presiune. „Una din condiţii era ca echipa să fie formată din elevi de până în 16 ani, aşa că am înscris elevi de clasa a IX-a. Sunt nişte elevi foarte curioşi. Au venit cu idei foarte bune. Spre exemplu la misiunea care implica detectarea unui astronaut pe baza umidităţii au propus să apară un omuleţ care dă din mâini, aşa au vrut ei. O altă surpriză pentru mine a fost că au găsit explicaţii pentru fenomene care apăreau în timpul misiunii“, a detaliat profesorul de la Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc” din Paşcani.

După faza a doua a competiţiei din cele 15 echipe din România au mai rămas doar cinci: „MiBus researchers“, echipa Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc“ din Paşcani, „Astro Vianu Team“ şi „Star Gazers“ de la Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu“ din Bucureşti, „Carmen Sylva Astro Pi“ de la Liceul Teoretic „Carmen Sylva“ din Eforie Sud şi „Cosmos Dream“ de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu“ din Cluj-Napoca. Iniţial au înregistrate peste 180 de candidaturi din toată ţările membre ale ESA. Acestea au fost analizate de un juriu din partea ESA şi a Fundaţiei „Raspberry Pi“ , iar cele care au trecut în faza finală sunt testate la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale.

Într-un mesaj postat de Fundaţiei „Raspberry Pi“, astronautul Thomas Pesquet, aflat la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale le-a transmis un mesaj echipelor participante în competiţie. „Mulţumesc tuturor echipelor care s-au înscris în competiţia Astro Pi. Cred că toţi aţi făcut o treabă excelentă. Pentru că au fost candidaturi foarte bune a fost foarte greu să alegem cele mai bune experimente care să fie testate la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale. În final am ales cele mai bune candidaturi. În următoarele săptămâni voi urmări computerul Astro Pi Ed în timp ce testează codurile“, le-a transmis astronautul care se află la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale.

Pe 15 mai vor fi făcute publice testele experimentelor. Astronautul Thomas Pesquet le va comenta de pe orbită. Datele colectate în spaţiu vor fi trimise echipelor participante, care vor analiza rezultatele. „Nu uitaţi că Astro Pi nu se termină la finalul proiectului. Vă încurajez să experimentaţi modalităţi diferite de a realiza proiecte la fel de interesante. Folosiţi-vă imaginaţia, puneţi-vă întrebări, provocaţi-vă şi bucuraţi-vă de ceea ce descoperiţi!“, a mai transmis astronautul francez.

Agenţia Spaţială Europeană (European Space Agency- ESA) este formată din 22 de membri. Este o organizaţie interguvernamentală creată în 1980, cu sediul la Paris, în scopul asigurării şi dezvoltării cooperării între statele europene în domeniile cercetării şi tehnologiei spaţiale. Este a treia agenţie spaţială în lume, după NASA şi Agenţia Federală Spaţială Rusă.

