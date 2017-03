Test de cultură generală despre războaiele României. În ce an a trimis România trupe în Afganistan?

1. Între ce ani a avut loc Războiul de Independenţă al României?

a) 1871-1872

b) 1877-1878

c) 1858-1859



2. În ce an a intrat România în Primul Război Mondial?

a) 1914

b) 1915

c) 1916



3. În ce an a avut loc Bătălia de la Podu Înalt, câştigată de Ştefan cel Mare?

a) 1470

b) 1475

c) 1482



4. Ce domnitor român a luptat în bătălia cunoscută sub numele de Atacul de noapte de la Târgovişte

a) Mircea cel Bătrân?

b) Vlad Dracu

c) Vlad Ţepeş



5. În ce an a avut loc Războiul de la Posada?

a) 1330

b) 1400

c) 1289



6. Ce domnitor român a luptat în Bătălia de la Rovine?

a) Mihai Viteazu

b) Mircea cel Bătrân

c) Iancu de Hunedoara



7. În ce an a trimis România pentru prima dată trupe în Afgaanistan?

a) 2004

b) 2007

c) 2001



8. Ce domnitor român a luptat în Bătălia de la Călugăreni?

a) Vlad Ţepeş

b) Ştefan cel Mare

c) Mihai Viteazu



9. Ce ţară a atacat România în timpul Războiului Balcanic din 1913?

a) Bulgaria

b) Serbia

c) Grecia

10. Ce domnitor român a luptat în Bătălia de la Varna?

a) Sigismund Bathory

b) Mihai Viteazu

c) Iancu de Hunedoara



Răspunsuri corecte: 1 – b, 2 – c, 3 – b, 4 – c, 5 – a, 6 – b, 7 - c, 8 – c, 9 – a, 10 - c