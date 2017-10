Test de cultură generală despre capitale din America. Unde îşi are capitala statul Trinidad Tobago?

1. Care este capitala statului Peru?

a) Lima

b) Managua

c) Quito





2. Care este capitala statului Costa Rica?

a) Havana

b) San Jose

c) Cocos





3. Care este capitala statului Honduras?

a) Fonseca

b) La Paz

c) Tegucigalpa





4. Care este capitala statului Bolivia?

a) Santa Cruz

b) La Paz

c) Cordoba





5. Care este capitala statului Guyana?

a) Georgetown

b) Roraima

c) Guyana





6. Care este capitala statului Surinam?

a) Paramaribo

b) Maroni

c) Corantyne





7. Care este capitala statului Uruguay

a) Rio de la Plata

b) Rivera

c) Montevideo





8. Care este capitala statului Venezuela?

a) Maracaibo

b) Caracas

c) Barinas





9. Care este capitala statului Trinidad Tobago

a) Port of Spain

b) San Fernando

c) Tobago





10. Care este capitala SUA?

a) New York

b) Los Angeles

c) Washington





Răspunsuri corecte: 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – b, 5 – a, 6 – a, 7 – c, 8 – b, 9 – a, 10 – c.