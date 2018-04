Promisiunea pe care şi-a făcut-o tânărul de 18 ani dat dispărut în Munţii Făgăraş: „O să cuceresc Vârful Moldoveanu pe timp de iarnă“

Adolescentul din Iaşi, care a împlinit recent 18 ani, a postat pe contul său de socializare imagini şi informaţii despre numeroasele expediţii făcute în munţii României. Practic, potrivit postărilor de pe Facebook, Octavian făcea aproape în fiecare lună câte o tură pe munte unde era însoţit de tatăl său sau de alţi prieteni.



Unul dintre mesajele lui Octavian este din decembrie 2017, când a încercat să ajungă pe Vârful Moldoveanu din Masivul Făgăraş. Octavian a postat la acea dată o „sinteză a turei din Făgăraş“ însoţită de fotografii unde apare şi tatăl său.



„Deşi am plecat cu gândul de a urca pe Moldoveanu în locul unei petreceri de majorat vremea s-a dovedit a fi foarte capricioasă având parte de ploaie, lapoviţă, ninsoare şi viscol din belşug. A, să nu uităm de ceaţă, o nebuloasă densă şi întunecată de nu-ţi mai venea să înaintezi un pas“, a scris la acea dată Octavian.

Ascensiunea de atunci s-a oprit la „Zidul Morţii“ din cauza vremii: „Oricum, am încercat sa răzbim prin toată zăpada şi prin ceaţă în a doua zi, însă ne-am oprit mai sus de Cabana Turnuri, la aşa zisul „Zid al Morţii“(aprox.1900m) unde am fost forţaţi să punem cortul. De dimineaţă am mai încercat încă o dată să urcăm, însă viscolul ne-a spulberat orice speranţe, asa că am decis să ne întoarcem neavând rost să riscăm. Cam astea ar fi, chiar dacă nu am reuşit să-mi ating obiectivul a fost o tură «challenging» din care am avut foarte multe de învăţat şi mi-am promis că o să cuceresc Vf. Moldoveanu pe timp de iarnă cât de curând posibil“.



Octavian Sandu-Andrieş, tatăl său şi un prieten sunt daţi dispăruţi de mai multe zile după ce au început o expediţie în Masivul Făgăraş.

Citeşte şi:

Mama tânărului de 18 ani dispărut în Munţii Făgăraş: „Fiul meu mi-a comunicat asupra condiţiilor meteo dure, fără să se «plâng㻓

Turişti dispăruţi de câteva zile, căutaţi în Munţii Făgăraş. Trei trupuri nemişcate au fost observate din elicopter în zone greu accesibile