Moment penibil pe bani publici. Cum cere un consilier local să nu fie chemat în şedinţă în Ajunul Crăciunului

Înainte de începerea unei şedinţe locale-maraton, cu zeci de puncte pe ordinea de zi, consilierul local Mihail Pintilei (PSD) a ţinut să facă o intervenţie de câteva minute. Alesul local şi-a făcut intervenţia cu titlul „Lupul şi preotul“, care a stârnit amuzamentul celor prezenţi la masa de şedinţă.



„Intervenţia mea de astăzi se adresează în exclusivitate domnilor consilieri şi domnului primar Mihai Chirica. Are un titlu cam ciudat, de fabulă, «Lupul şi preotul»“, şi-a început Pintilei intervenţia.



Acesta a continuat: „Deosebirea dintre patruped şi biped este foarte mare. Patrupedul urmăreşte saţietatea, iar bipedul îţi zâmbeşte, te foloseşte şi pe urmă te cotonogeşte; ăsta e comportamentul fiarei bipede.

În ultimii patru ani eu îmi petrec sezonul de iarnă într-o locaţie puţin mai sălbatică şi la gardul proprietăţii vin mistreţi şi câteodată şi lupi. Având în vedere că anul acesta meteorologii anunţă o iarnă grea, mă aştept ca haitele de lupi să dea târcoale aşezării unde voi staţiona.



Nu ştiu dacă aţi văzut vreodată o haită de lupi în aşteptare. Stau nemişcaţi ca nişte momâi şi aşteaptă semnalul lupului şef. Atacă în haită când nu te aştepţi. Vin cu o rugăminte pe care o adresez tuturor consilierilor. Dacă până răsar ghioceii mă mănâncă lupul, vă reamintesc că am votat în consiliu în unanimitate un amendament care se referea ca în buget să se prevadă nişte sume destinate acelui vis al meu: un edificiu destinat desfăşurării unor activităţi de anvergură. Şi vă rog ca să spijiniţi acest amendament până la realizarea lui.



Şi acum rugămintea mea către domnul primar. Domnule primar, să nu vă mâne păcatul să puneţi şedinţa de consiliu din luna decembrie în Ajunul Crăciunului. Am păcătuit, păcătuiesc şi voi păcătui în continuare fluierând în acest lăcaş. Fiind om cu frica lui Dumnezeu, eu aştept popa în Ajunul Crăciunului. şi dacă nu mă găseşte acasă, mă pune şi el pe toacă. Dacă scap de popa şi de lup, de foamea lupului, vă promit că voi vota cu onestitate toate proiectele care contribuie la bunăstarea cetăţenilor Iaşiului. Amin!“.



