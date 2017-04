Minciuni în jurul unei pseudo-centuri. Cum se taie din pix finanţarea promisă pentru o investiţie necesară Iaşiului

Iaşiul, cel mare municipiu de la graniţa de est a Uniunii Europene, nu are nici la un deceniu de la aderarea la spaţiul comunitar o şosea de centură propriu-zisă. După o investiţie de 52 de milioane de euro s-au realizat doar 14 kilometri din ocolitoare. Tronsonul nu asigură ocolirea municipiului, iar traficul greu este scos parţial din oraş, ceea ce determină grave probleme de poluare.



Deşi la începutul acestui an, parlamentarii ieşeni au anunţat sume colosale pentru continuarea lucrărilor, respectiv 152 de milioane de lei, o adresă semnată de ministrul Transporturilor Răzvan Cuc, taie şi această investiţie atât de necesară Iaşiului.



Iniţial, în Legea bugetului de stat pe 2017 a fost trecută suma de 152 de milioane lei, sub forma creditelor de angajamet. „Pentru artera ocolitoare sunt alocate 152 de milioane de lei, dar sunt credite de angajament. La credite bugetare este trecut 0. Practic, nu există finanţare efectivă“, anunţa primarul Mihai Chirica, la o întâlnire cu mediul de afaceri din Iaşi.



O recentă adresă oficială a Ministerului Transportului arată foarte clar că celelalte investiţii legate de continuarea lucrărilor la şoseaua de centruă şosea sunt „fără finanţare“. Concret, nu au fost alocaţi bani pentru vreunul dintre cele trei obiective rămase de executat în cadrul variantei sud a centurii: nod rutier, parcare şi iluminat intersecţii pe varianta de trafic greu realizată deja. Totodată, nu sunt fonduri pentru finalizarea lucrărilor la varianta de trafic greu, de aproximativ 7 kilometri între bd. Poitiers şi str. Trei Fântâni, şi nici pentru varianta de trafic uşor, de peste 8 kilometri, care să intre prin cartierul Dacia. Necesatul pentru investiţiile rămase de executat fiind de peste 250 milioane lei.



Primul tronson de 14 kilometri din şoseaua de centură, care porneşte din zona Metro, de pe drumul european 583, trece prin satul Uricani, comuna Miroslava, şi se încheie în Horpaz. Investiţia a costat 52 de milioane de euro şi a fost executată de Vega 93 Galaţi.

