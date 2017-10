Ce este spirulina şi de ce a fost declarată de ONU „alimentul viitorului“

Spirulina a fost declarată de ONU „alimentul viitorului“ datorită numeroaselor beneficii pentru organism, fiind una dintre cele mai bogate surse de proteine, cu 18 din 22 de amino-acizi necesari corpului. Totodată, microalga a fost selecţionată de NASA pentru dieta astronauţilor, iar Organizaţia Mondială a Sănătăţii o recomandă pentru reducerea foametei în zonele critice ale planetei.



Spirulina are proprietăţi antioxidante şi antiinflamatorii, previne anemia şi fortifică sistemul imunitar, creşte capacitatea de concentrare şi purifică pielea, potrivit cercetărilor din ultimele patru decenii. Are un efect alcalin asupra corpului, echilibrând pH organismului. Potrivit specialiştilor, asigură funcţionarea normală a ficatului, protejează şi regenerează celula hepatică.



Fiind bogată în Omega 3, spirulina are un rol important în prevenirea bolilor cardiace, a scăderii colesterolului, dar şi în prevenirea apariţiei artritei. Este considerat un supliment important în perioade de efort fizic şi intelectual susţinut.





Potrivit livescience.com, spirulina conţine cantităţi importante de calciu, potasiu, magneziu, vitamina B şi fier. Cu toate acestea, deşi are numeroşi nutrienţi, nu poate înlocui o dietă echilibrată, atrag atenţia cercetătorii.

Alga poate fi folosită şi sub formă de praf, în creme şi măşti faciale, care potrivit dermatologilor atenuează petele şi erupţiile alergice, având un efect revigorant asupra tenului. Spirulina accelerează eliminarea celulelor moarte ale pielii.

