Ce procent cerea mită Nichita, fostul primar din Iaşi, şi câte milioane îi reveneau la un contract. Amanta, şoferul şi subalternii politici l-au trădat

Judecătorii Tribunalului Bucureşti sunt convinşi că fostul primar al Iaşiului, Gheorghe Nichita, ar fi pretins o mită uriaşă pentru a asigura buna desfăşurare a unui contract finanţat din fonduri europene.

În motivarea sentinţei prin care Gheorghe Nichita a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare, magistraţii din Capitală invocă o serie de probe care ar demonstra fără dubiu, în opinia lor, şi că fostul edil moldovean ar şi primit efectiv o serie de foloase necuvenite de la cei doi afacerişti mituitori. E vorba de produse electronice pentru un apartament în care stătea cu amanta, o serie de reduceri la un hotel de lux din Bucureşti, precum şi cazarea la o deplasare în China.

Pentru ce se cerea mita

Mita pretinsă de Nichita, confirmată de prima instanţă, reprezenta 10% din valoarea proiectului „Sistem de management de trafic în Municipiul Iaşi”, finanţat din bani europeni. Acesta presupunea modernizarea sistemului de semaforizare din Iaşi şi s-a concretizat într-un contract public în 2013, a cărui valoarea a fost de 69 de milioane de lei. Contractul a fost câştigat de asocierea UTI – IBC, două firme conduse de afacerişti Tiberiu Urdăreanu şi Gabriel Maradarasevici, ambii condamnaţi în acest dosar pentru dare de mită, însă cu suspendare. Mardarasevici este cumătru cu Nichita şi cel în jurul căruia, reiese din motivarea Tribunalului Bucureşti, s-au formulat acuzaţiile de luare de mită imputate lui Nichita.



Astfel, spun judecătorii, încă dinainte de semnarea contractului cu asocierea, Nichita ar fi avut o înţelegere cu afaceriştii referitoare la mită. Pe 13 august, de pildă, fostul primar s-a întâlnit în biroul de la Primăria Iaşi cu Tiberiu Urdăreanu.

Mărturia afaceriştilor, zdrobitoare

Patronul UTI, condamnat în acest dosar la 8 luni de închisoare cu suspendare, a relatat în timpul procesului cum a decurs întrevederea. „Nichita mi-a dat de înţeles că, din moment ce lucrăm cu acest partener local (IBC SRL), «lucrurile vor merge bine», în sensul că nu ne va pune probleme în derularea contractului (întârziere, plăţi etc). Am înţeles că are un «aranjament» cu acea firmă şi că va fi mulţumit”. Acelaşi Urdăreanu a relatat că a înţeles din discuţiile purtate cu Gabriel Mardarasevici că „era o înţelegere cu primarul, el comunicându-mi că 8-10% din valoarea contractului ar fi «obligaţii» ale asocierii pentru buna derulare a contractului”.



La rândul său, Gabriel Mardarasevici (foto dreapta) a confirmat acuzaţiile de pretindere a şpăgii, fiind de acord, în timpul anchetei penale, să îşi trădeze cumătrul şi să înregistreze ambiental o discuţie purtată cu acesta, într-o cameră de hotel. Cei doi vorbesc, în şoaptă, despre dificultăţile de a scoate bani din contul destinat mitei. Cel mai probabil Nichita ştia că este interceptat deoarece, la un moment dat, una dintre replici a scris-o pe o bucată de hârtie în loc să o rostească.

Contul prin care ar fi trebuie să ruleze mita era deschis pe numele ICB şi, la momentul reţinerii primarului, în el se afla suma de aproximativ 3,6 milioane de lei, care nu a mai ajuns la Nichita. Arestarea din dosar s-a făcut în timpul implementării proiectului. „Modul în care a acţionat inculpatul Nichita Gheorghe în discuţiile purtate în vara anului 2013 la Iaşi cu coinculpaţii demonstrează o acţiune de pretindere care a avut caracter neechivoc, în urma căreia cei doi interlocutori au înţeles cu certitudine mesajul transmis de primar”, arată judecătorii.

Trădat de foştii colaboratori

Despre înţelegerea dintre Nichita şi afacerişti ştia şi fostul şofer personal al ex-primarului, Eugen Chişcă. Acesta a formulat şi un denunţ împotriva edilului în care a precizat că, la un moment dat, Nichita i-ar fi cerut să deschidă un cont bancar pe numele său, care să fie pus la dispoziţie baronului. „În denunţul formulat, martorul Chişcă Costică Eugen a arătat că a «auzit prin Primărie că primarul primea mită în cuantum de 10% din valoarea contractelor», fără însă a-şi aminti persoana de la care a aflat acest aspect”, se mai arată în motivare.



Mărturii incriminatorii pentru Nichita au mai dat în instanţă şi alţi doi reprezentanţi ai UTI, respectiv IBC, care erau implicaţi în mod direct în colectarea presupusei mite, ce ar fi trebuit disimulată, la finalul contractului, în contracte de consultanţă.



Angajaţi din Primărie sau membri din PSD Iaşi au oferit, de asemenea, declaraţii compromiţătoare lui Nichita, la fel ca şi fosta sa amantă, Adina Samson, care a fost chiar martor cu identitate protejată în dosar. Pe lângă numeroasele declaraţii, judecătorii au mai invocat şi documente şi interceptări pentru a stabili vinovăţia lui Nichita. În timpul procesului, acesta a refuzat să dea vreo declaraţie despre acuzaţii.



După condamnare, însă, apărătorii lui Nichita au catalogat dosarul ca fiind „o cacealma”. „Probele s-au limitat strict la declaraţia lui Mardarasevici. Faptele recunoscute sunt în exclusivitate în jurul activităţii lui Mardarasevici”, a acuzat avocatul Ionel Nechita (foto dreapta). Acesta mai spunea şi că două înregistrari ambientale ar fi trebuit înlăturate din materialul probator deoarece ar fi fost trucate.

Avocatul făcea referire la opinia unui expert care a precizat că vocea lui Nichita nu ar apărea pe una dintre înregistrările care îi era atribuită. Judecătorii au înlăturat însă concluzia expertului invocând faptul că aceasta se întemeiează pe concluziile unui program de recunoaştere vocală automată care nu avea licenţă, ci era folosit doar în versiunea de probă.

„În plus, concluzia expertului parte nu se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză“, a mai arătat instanţa. Gheorghe Nichita a formulat apel împotrive sentinţei de condamnare la patru ani, la fel ca şi DNA, care consideră pedeapsa prea mică. Nichita mai este judecat într-un dosar la Iaşi, în care este acuzat că a folosit Poliţia Locală pentru a-şi spiona amanta. În prezent, Nichita este consilier personal al preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, la rândul său vizat de o anchetă penală a DNA.