Bac 2017. Elevă din mediul rural, admisă la 5 universităţi din Marea Britanie: „Voi rămâne în Iaşi, din cauza banilor“

Tânăra, care locuieşte cu familia în mediul rural, a susţinut astăzi proba la Geografie, la centrul de examinare de la Liceul „Dimitrie Cantemir“, din Iaşi . „Subiectul în sine a fost extrem de uşor, faţă de simulări a fost mult mai simplu. Nu am întâmpinat dificultăţi“, a explicat tânăra.



Eleva cu rezultate foarte bune la învăţătură încă din gimnaziu a rămas să studieze la Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti“, din comuna Răducăneni, la insistenţele părinţilor. „A fost mai mult decizia părinţilor decât decizia mea, eu mi-am dorit să merg la Colegiul «Mihai Eminescu» pe profil bilingv, dar au decis ei pentru mine. În final nu am regretat, pentru că am participat la diverse proiecte internaţionale, inclusiv proiecte de voluntariat. Am avut numeroase oportunităţi şi acolo“, spune tânără.

Având rezultate foarte bune în cei patru ani de liceu, ea ar fi putut urma cursurile unei universităţi din Marea Britanie, însă va rămâne în Iaşi: „Am fost acceptată la cinci facultăţi din Marea Britanie, dar voi rămâne să studiez Resurse Umane, la Iaşi. Am luat această decizie din cauza costurilor, nu cred că m-aş descurca cu banii, chiar dacă am obţinut un împrumut şi aş putea lua şi o bursă, dar chiar şi aşa nu aş reuşi să acopăr cheltuielile“.



Astfel, Alexandra a primit scrisori de acceptare de la Coventry University, University of Birmingham, Anglia Ruskin University, University of Hull şi University of Greenwich. „Într-o oarecare măsură chiar regret că nu mă pot duce, pentru că la început mi-ar fi fost greu, fiind departe de familie, dar cred că pot reuşi şi aici“, a spus eleva, care chiar astăzi deja avea un interviu de angajare la o multinaţională din Iaşi. „Voi încerca să muncesc pe timpul verii şi apoi în facultate, voi lua o slujbă part-time“, a spus Alexandra.



Aceasta speră la un rezultat foarte bun la examen după probele de la Română, Istorie şi Geografie: „Sper ca media să fie peste 9.50, dacă este să fiu realistă, pentru că nu-mi permit să fiu optimistă în acest moment. La Limba română am fost surprinsă că am avut la subiectul trei la fel ca la sesiunea din mai pentru olimpici şi nu s-a mai întâmplat până acum, paralele între personaje la «Moromeţii»“. A participat în timpul liceului la olimpiadele de la Română, iar în gimnaziu a luat parte şi la alte competiţii la Engleză şi Istorie.



La nivelul judeţul Iaşi, potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean, au fost la Bac 4.920 de candidaţi, dintre care 462 provin din seria anterioară. Aceştia au fost repartizaţi în 15 centre de examen, dintre care 11 în Iaşi, două la Paşcani şi câte unul la Târgu Frumos, respectiv Hârlău.

