Andrei Pleşu, Doctor Honoris Causa la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Profesorul Andrei Pleşu va primi titlul de Doctor Honoris Causa în cadrul unei ceremonii organizate marţi la Universitatea „Al. I. Cuza”. „Noul membru al comunităţii academice a UAIC este critic şi teoretician al artei, moralist şi filosof, eseist şi jurnalist, om politic şi diplomat. A fondat săptămânalul de cultură Dilema (ulterior Dilema veche), este fondator şi preşedinte al Fundaţiei Noua Europă şi rector al Colegiului Noua Europă (1994), membru al World Academy of Art and Science şi al Académie Internationale de Philosophie de l’Art, Doctor Honoris Causa al Universităţii Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau şi al Universităţii Humboldt din Berlin, Commandeur des Arts et des Lettres, Grand Officier de la Légion d’Honneur“, transmit oficialii Universităţii „Al. I. Cuza”.



Comisia de Laudatio este condusă de Prof. univ. dr. Alexandru Călinescu. Andrei Pleşu a absolvit Facultatea de Arte Plastice din Bucureşti. Începuturile carierei sale profesionale stau sub semnul activităţii de cercetare la Institutul de Istoria Artei, perioadă în care debutează ca publicist şi autor al unor lucrări de specialitate. Sub îndrumarea filosofului Constantin Noica, s-a bucurat, alături de Gabriel Liiceanu, de o pregătire umanistă de excepţie, fundamentată pe cunoaşterea limbilor clasice şi pe accesul direct la marile tradiţii ale gândirii filosofice europene, în special a celei greceşti. A fost numit ministru al culturii (1989-1991) şi ministru de externe (1997-1999). De asemenea, a predat o vreme la Universitatea din Bucureşti.



Potrivit prezentării făcute de Universitatea „Al. I. Cuza“, opera lui Andrei Pleşu este impozantă cantitativ şi diversă din punct de vedere tematic: Călătorie în lumea formelor (1974), Pitoresc şi melancolie: o analiză a sentimentului naturii în cultura europeană (1980), Francesco Guardi (1981), Ochiul şi lucrurile (1986), Minima moralia (elemente pentru o etică a intervalului), (1988), Dialoguri de seară (1991), Jurnalul de la Tescani (1993), Limba păsărilor (1994), Chipuri şi măşti ale tranziţiei (1996), Despre îngeri (2005), Obscenitatea publică (2004) Comèdii la porţile Orientului (2005), Despre bucurie în Est şi în Vest şi alte eseuri (2006), Note, stări, zile (1968 – 2009) (2010), Despre frumuseţea uitată a vieţii (2011), Faţă către faţă. Întâlniri şi portrete (2011), Parabolele lui Iisus: adevărul ca poveste (2012), Din vorbă-n vorbă (2013), Nelinişti vechi şi noi (2016), Despre inimă şi alte eseuri (2017). Multe dintre aceste volume au avut mai multe ediţii în România şi, de asemenea, au fost traduse şi publicate în Germania, Franţa, Austria, Ungaria şi Slovacia.



Citeşte şi:

FOTO Imagini inedite cu Regele Mihai şi Regina Ana din timpul vizitelor la Iaşi