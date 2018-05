VIDEO Un cămin cultural ridicat în cimitir „strică” biserica veche de trei secole. Ultimii localnici rămaşi în sat se crucesc la vederea construcţiei

GALERIE FOTO

Un cămin cultural aflat în construcţie în curtea bisericii de lemn din Ribicioara, veche din secolul al XVIII-lea, i-a revoltat pe localnici.

Noua clădire este ridicată de primărie în zona de protecţie a monumentului istoric şi a transformat cu totul înfăţişarea pitorească a bisericii.

Oamenii au depus mai multe sesizări la Ministerul Culturii şi Inspectoratul de Stat în Construcţii pentru a opri proiectul, considerat inutil şi nelegal.

„Pe actualul loc unde se ridică căminul inutil a fost o şcoală. Au inchis-o, apoi au lăsat-o de izbelişte, fiecare a furat tot ce a putut, apoi au dăramat-o prin 2011. Clădirea era una sănătoasă, puternică, nu era în pericol de prăbuşire. Viitorul cămin cultural va fi ca un zgârie-nori nori într-un sat cu case de lemn şi cu acoperişuri de paie. Ribicioara mai are câteva gospodării, o populaţie îmbătrânită, un singur elev, iar un cămin cultural se găseşte în imediata apropiere a satului, în Ribiţa, la doar câţiva kilometri distanţă. Căminul din Ribiţa poate găzdui şi eventualele evenimente ale comunităţii ribiciorene. În tot acest timp, in Ribicioara sunt locuitori cu gospodării fără curent electric şi care deşi au făcut zeci de petiţii au primit doar promisiuni. Am sesizat Ministerul Culturii până la nivel central, Inspectoratul de Stat în Construcţii, le-am indicat că încalcă grav legea monumentelor istorice”, spune Raul Florin Matei, un localnic din zona Bradului.

Lucrări abandonate

Din toamna anului trecut, spun sătenii, nu se mai lucrează la căminul cultural, şantierul fiind abandonat. Primăria Ribiţa, condusă de 14 ani de primarul Ioan Faur, informează că satul Ribicioara, unde trăiesc mai puţin de 40 de oameni, avea nevoie de cămin cultural, pentru că şi alte sate din comună au.

„La nivelul comunei există patru cămine culturale cu clădiri proprii, iar la Dumbrava de Sus căminul cultural funcţioneaza în clădirea şcolii primare din localitate. Singurul sat care nu are cămin cultural este Ribicioara”, arată un raport al primăriei. Satul Ribicioara, care aparţine comunei Ribiţa, a rămas una dintre cele mai izolate aşezări din vestul ţării, aflată în Munţii Apuseni, la limita judeţelor Hunedoara şi Alba. Unele case au rămas abandonate, altele nu au curent, nu au utilităţi, iar drumul de pământ al satului este aproape impracticabil. Localnicii se mândreau până de curând cu una dintre cele mai frumoase biserici din lemn din România, dar şi cu rezervaţia naturală Cheile Ribicioarei.

